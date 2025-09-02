Το compact crossover της Opel συνδυάζει σχεδίαση, τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινή χρήση, δείχνοντας πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι και προσιτή και ξεχωριστή.

Η Opel έχει συνδέσει το όνομά της με μοντέλα που ξεχωρίζουν για την απλότητα, την αξιοπιστία και την καθημερινή τους χρηστικότητα. Με το Mokka Electric, η γερμανική μάρκα δείχνει ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν αυτούσια και στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης – αλλά με μια δόση περισσότερου στιλ και χαρακτήρα. Το crossover με το δυναμικό παρουσιαστικό είναι ίσως το πιο «τολμηρό» Opel των τελευταίων ετών, καθώς δεν αρκείται στο να είναι ένα ακόμη ηλεκτρικό της κατηγορίας, αλλά θέλει να κάνει ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι είναι ένα αυτοκίνητο με προσωπικότητα.

Η ανανεωμένη έκδοση έρχεται με βελτιώσεις που αγγίζουν όλες τις βασικές πτυχές: νέο ηλεκτρικό σύστημα με περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη αυτονομία, αναβαθμισμένη τεχνολογία στην καμπίνα και την ίδια χαρακτηριστική σχεδίαση που έχει κάνει το Mokka να ξεχωρίζει στο δρόμο. Πρόκειται για ένα μοντέλο που απευθύνεται σε οδηγούς που ζουν και κινούνται κυρίως στην πόλη, αλλά θέλουν την άνεση και την αυτοπεποίθηση ενός SUV για κάθε τους διαδρομή.

Πάνω από όλα, όμως, το Mokka Electric είναι ένα αυτοκίνητο που φέρνει τη δική του ξεκάθαρη πρόταση: ένα ηλεκτρικό που δεν προσπαθεί να μιμηθεί κάτι άλλο, αλλά αναδεικνύει την ταυτότητά του μέσα από τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τον τρόπο που «δένει» με την καθημερινότητα του οδηγού. Και αυτό είναι που το κάνει ιδιαίτερο.

Σχεδίαση με το βλέμμα στο μέλλον

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει το Mokka Electric να ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά, αυτό είναι η σχεδίασή του. Η Opel έχει ακολουθήσει τη νέα της ταυτότητα με το χαρακτηριστικό Vizor στο εμπρός μέρος – τη μαύρη ενιαία επιφάνεια που ενσωματώνει τη μάσκα, τα φωτιστικά σώματα και το λογότυπο, δημιουργώντας μια εικόνα σύγχρονη, μίνιμαλ αλλά και επιβλητική. Οι καθαρές γραμμές, τα τονισμένα φτερά και οι προσεγμένες λεπτομέρειες συνθέτουν ένα αυτοκίνητο που δείχνει αμέσως πιο δυναμικό σε σχέση με τα συνηθισμένα compact crossover.

Οι αναλογίες του, με μήκος 4,15 μέτρα, το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας, αλλά η σχεδιαστική προσέγγιση δίνει στο Mokka Electric μια πιο «μυώδη» στάση στον δρόμο. Η διχρωμία στην οροφή και στις κολόνες ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα, ενώ οι επιλογές σε ζάντες έως 18 ιντσών και οι φωτεινές υπογραφές LED εμπρός και πίσω ολοκληρώνουν μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε lifestyle αντικείμενο παρά σε απλώς ένα πρακτικό όχημα πόλης.

Η Opel δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να ξεφύγει από την εικόνα της «συμβατικής» μάρκας. Το Mokka Electric είναι το αυτοκίνητο που κάνει τη διαφορά στον δρόμο: διαφορετικό, τολμηρό, και ταυτόχρονα με εκείνη τη γερμανική αίσθηση στιβαρότητας που εμπνέει εμπιστοσύνη. Είναι το είδος του αυτοκινήτου που δεν περνά απαρατήρητο, και αυτό είναι κάτι που λίγα compact crossover μπορούν να υποστηρίξουν με τόση συνέπεια.

Εσωτερικό με τεχνολογία και σύγχρονη αισθητική

Μπαίνοντας στο Mokka Electric, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η Opel ήθελε να δώσει έμφαση στη μοντέρνα αισθητική και στη λειτουργικότητα. Το βλέμμα πέφτει στο Pure Panel, το ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής σε μια ενιαία διάταξη, προσφέροντας καθαρή εικόνα και εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες. Ανάλογα με την έκδοση, η κεντρική οθόνη φτάνει έως και τις 10 ίντσες, υποστηρίζοντας φυσικά Apple CarPlay και Android Auto, ενώ οι γραφικές απεικονίσεις είναι ευκρινείς και με γρήγορη απόκριση.

Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από μίνιμαλ σχεδιασμό με καθαρές γραμμές, αλλά και από πρακτικές λύσεις. Παρά το compact αμάξωμα, οι εμπρός επιβάτες έχουν καλή αίσθηση χώρου και θέση οδήγησης που συνδυάζει SUV άποψη με crossover αίσθηση. Τα καθίσματα είναι αναπαυτικά και σε εκδόσεις με πιστοποίηση AGR, κάτι που σημαίνει αυξημένη εργονομία για πολύωρη οδήγηση.

Στο πίσω μέρος, το Mokka Electric αποκαλύπτει τον αστικό προσανατολισμό του. Ο χώρος για τα γόνατα είναι επαρκής για καθημερινές μετακινήσεις, αλλά αν βρεθούν τρεις ενήλικες στην πίσω σειρά, ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. Το πορτμπαγκάζ, με χωρητικότητα 310 λίτρων, είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες ενός ζευγαριού ή μιας μικρής οικογένειας, αλλά σαφώς δεν διεκδικεί πρωτιές στην κατηγορία. Από την άλλη, το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και η αναδιπλούμενη πλάτη των πίσω καθισμάτων διευκολύνουν τη χρήση του.

Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε καλό επίπεδο, με μαλακά πλαστικά στις βασικές επιφάνειες και στιβαρή συναρμογή. Το αποτέλεσμα είναι ένα εσωτερικό που ισορροπεί μεταξύ τεχνολογικής εικόνας και γερμανικής αίσθησης ποιότητας, με μόνο περιορισμό τους χώρους που επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα crossover με έντονο urban χαρακτήρα.

Ηλεκτρικό σύστημα με περισσότερη ισχύ και αυτονομία

Η πρόσφατη αναβάθμιση του Mokka Electric το εξόπλισε με τον νέο ηλεκτροκινητήρα των 156 ίππων και 260 Nm ροπής, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση των 136 ίππων. Η δύναμη μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς και εξασφαλίζει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, χρόνος που μπορεί να μην εντυπωσιάζει σε απόλυτους αριθμούς, αλλά είναι επαρκής για την κατηγορία και τις ανάγκες της καθημερινής οδήγησης. Σημαντικότερο είναι ότι η ροπή αποδίδεται άμεσα, κάτι που κάνει το Mokka ζωηρό στις εκκινήσεις και στα προσπεράσματα.

Η μπαταρία των 54 kWh προσφέρει επίσημη αυτονομία έως 406 χιλιόμετρα (WLTP), τιμή που δίνει άνεση στην καθημερινή χρήση, αλλά και τη δυνατότητα για μεγαλύτερες διαδρομές. Στην πραγματικότητα, οι τιμές αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες: στην πόλη μπορεί να ξεπεράσει τα 400 χλμ. με ήπια οδήγηση, ενώ στον αυτοκινητόδρομο η αυτονομία πέφτει σαφώς κάτω από τα 300 χλμ. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο Mokka Electric, που ήταν πιο περιορισμένο σε εμβέλεια.

Η φόρτιση υποστηρίζεται με DC έως 100 kW, επιτρέποντας αναπλήρωση από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή, ενώ σε wallbox των 11 kW η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 6 ώρες. Αυτά τα στοιχεία το καθιστούν λειτουργικό τόσο για τον ιδιώτη με νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι, όσο και για εκείνον που στηρίζεται στο δημόσιο δίκτυο φορτιστών. Με λίγα λόγια, το νέο σύστημα κίνησης του Mokka Electric δεν έχει στόχο τις εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε δύναμη, κατανάλωση ενέργειας και πραγματική αυτονομία. Και σε αυτόν τον τομέα δείχνει ξεκάθαρα τη βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν.

Στο δρόμο: άνεση και ευκολία στην καθημερινότητα

Το Mokka Electric είναι φτιαγμένο για να κινείται με άνεση στην πόλη και αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή που θα πιάσεις το τιμόνι του. Η θέση οδήγησης είναι ελαφρώς υπερυψωμένη, προσφέροντας καλή ορατότητα, ενώ οι συμπαγείς διαστάσεις το κάνουν ευέλικτο στο στενό αστικό περιβάλλον. Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα δίνει ζωντάνια στις χαμηλές ταχύτητες, κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα στο «stop and go» της πόλης.

Στον ανοιχτό δρόμο, το Mokka Electric δείχνει σταθερό και σίγουρο. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με στόχο την ισορροπία: απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, χωρίς όμως να χάνει τον έλεγχο στις στροφές. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη και πιο «δεμένο» στον αυτοκινητόδρομο, ενώ τα φρένα αποδίδουν προοδευτικά, με ομαλή μετάβαση από την ανάκτηση ενέργειας στη μηχανική πέδηση.

Η ησυχία στην καμπίνα είναι ένα από τα ατού του. Στα χαμηλά χιλιόμετρα κυριαρχεί η αίσθηση ηλεκτρικής «γαλήνης», ενώ ακόμη και σε υψηλότερες ταχύτητες ο θόρυβος από τον αέρα και τον δρόμο παραμένει σε λογικά επίπεδα. Μόνο στο ταξίδι σε υψηλές ταχύτητες γίνεται αντιληπτό ότι η αυτονομία πέφτει πιο γρήγορα, αλλά αυτό είναι κοινό γνώρισμα όλων των ηλεκτρικών της κατηγορίας.

Η συνολική αίσθηση που αφήνει το Mokka Electric στον δρόμο είναι αυτή ενός αυτοκινήτου φιλικού, εύκολου στη χρήση, που σε κερδίζει με την απλότητά του. Δεν έχει σκοπό να εντυπωσιάσει με απόλυτη σπορ συμπεριφορά, αλλά να κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο ξεκούραστη και πιο άνετη - και αυτό το πετυχαίνει με επιτυχία.

Ολοκληρωμένο πακέτο με ξεκάθαρη ταυτότητα

Το Opel Mokka Electric προσφέρεται στην ελληνική αγορά σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις – Edition, GS και Ultimate – με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει από τις βασικές εκδόσεις στοιχεία όπως το Pure Panel, πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης και ζάντες αλουμινίου. Η τιμή εκκίνησης ξεκινά από τις 37.900 ευρώ (χωρίς την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»), που ασφαλώς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί χαμηλή, αλλά αντανακλά τον ηλεκτρικό χαρακτήρα του μοντέλου και τοποθετεί το Mokka Electric ανάμεσα στις προτάσεις που δίνουν έμφαση σε τεχνολογία, ασφάλεια και σχεδίαση με ξεχωριστή ταυτότητα.

Συνολικά, το Mokka Electric είναι ένα μοντέλο που συνδυάζει σχεδίαση με ταυτότητα, τεχνολογία αιχμής και έναν ηλεκτρικό χαρακτήρα που ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες της πόλης. Δεν είναι το πιο ευρύχωρο στην κατηγορία, ούτε προορίζεται για μεγάλα ταξίδια χωρίς στάσεις φόρτισης, αλλά εκεί που στοχεύει, στην καθημερινή μετακίνηση με στιλ και ευκολία, αποδίδει εξαιρετικά.