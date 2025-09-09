Με ανανεωμένη εμφάνιση η γερμανική ομάδα την επόμενη σεζόν σε ένα από τα πιο σκληρά πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού του πλανήτη.

Η BMW M Motorsport ετοιμάζει σημαντικές αναβαθμίσεις για το BMW M Hybrid V8 ενόψει της σεζόν 2026 στο WEC. Οι αλλαγές αυτές έρχονται έπειτα από τη δεύτερη σεζόν των Γερμανών στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη, ώστε να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά τους.

Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή αφορά το εμπρός μέρος του πρωτότυπου, με νέα σχεδίαση που περιλαμβάνει μικρότερη μάσκα «kidney grille», βελτιωμένο splitter για καλύτερη ροή αέρα, αλλά και νέα φωτιστικά σώματα. Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη «BMW Iconic Glow» γραμμή γύρω από τη μάσκα παραμένει, κάνοντας το αυτοκίνητο εύκολα αναγνωρίσιμο ακόμα και στη νύχτα.

Τα πλεονεκτήματα των αναβαθμίσεων

Οι νέες αεροδυναμικές λύσεις έχουν διπλό στόχο:

Σταθερή απόδοση σε όλες τις πίστες – Βάσει ανάλυσης των προηγούμενων ετών σε FIA WEC και IMSA, οι μηχανικοί εντόπισαν αδυναμίες και προχώρησαν σε λύσεις που εξισορροπούν την απόδοση.

Βελτιωμένη ψύξη: Η διαφοροποιημένη ροή αέρα ενισχύει την αποδοτικότητα των συστημάτων ψύξης, κρίσιμο στοιχείο για τις 24ωρες και αντοχής διοργανώσεις.

Η εξέλιξη πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τη Dallara, από τα πρώτα βήματα CFD μέχρι την παραγωγή εξαρτημάτων.

Δοκιμές και αγωνιστικό ντεμπούτο

Μετά από ιδιωτικές δοκιμές που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες, το νέο BMW M Hybrid V8 θα παρουσιαστεί δημόσια αμέσως μετά τον αγώνα Lone Star Le Mans του WEC στο Όστιν (5-7 Σεπτεμβρίου), σε δοκιμές που θα γίνουν στην πίστα Circuit of the Americas.

Εφόσον λάβει την τελική έγκριση ομολογκασιόν, η πρώτη επίσημη συμμετοχή του θα είναι στις 24 Ώρες Ντεϊτόνα στο τέλος Ιανουαρίου 2026.

Ο επικεφαλής της BMW M Motorsport, Αντρέας Ρους, δήλωσε: «Από τότε που ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στη σειρά αγώνων IMSA το 2023 και στο FIA WEC το 2024, έχουμε μάθει πολλά για την BMW M Hybrid V8. Αφού βελτιστοποιήσαμε τα φρένα για την τρέχουσα σεζόν, ήρθε η ώρα για μια αεροδυναμικά αναβαθμισμένη έκδοση του αυτοκινήτου. Οι νέες αυτές βελτιώσεις αξιοποιούν τα συμπεράσματα των προηγούμενων αγωνιστικών μας εμφανίσεων. Μετά τις δοκιμές που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, είμαστε βέβαιοι ότι οι αλλαγές στην BMW M Hybrid V8 θα μας επιτρέψουν να διεκδικούμε σταθερά θέσεις στην κορυφή σε κάθε τύπο πίστας, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν με τη σκληρή τους δουλειά. Τους επόμενους μήνες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είμαστε άριστα προετοιμασμένοι για την έναρξη της σεζόν 2026 τον Ιανουάριο στην Ντεϊτόνα».