O οδηγός της Mercedes-AMG έσπευσε στο γκαράζ της ιταλικής ομάδας μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στην Ολλανδία.

Ο rookie Κίμι Αντονέλι της Mercedes συγκρούστηκε με τον Σαρλ Λεκλέρ στον 53ο γύρο του Grand Prix Ολλανδίας, λίγο αφότου ο Μονεγάσκος είχε βγει από τα pits. Με τα ελαστικά του ακόμη κρύα, ο οδηγός της Ferrari βρέθηκε στην αγωνιστική γραμμή στη στροφή 3, την ώρα που ο Αντονέλι επιχείρησε μια τολμηρή κίνηση από την εσωτερική.

Στην έξοδο της στροφής, η Mercedes χτύπησε το μονοθέσιο του Λεκλέρ, στέλνοντάς τον στις μπαριέρες και προκαλώντας ζημιά που τον έβγαλε εκτός αγώνα. Ο Αντονέλι αναγκάστηκε να μπει στα pits για αλλαγή ελαστικού, δεχόμενος ποινή 10 δευτερολέπτων για το ατύχημα, καθώς και επιπλέον 5 δευτερόλεπτα για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane.

Charles Leclerc was cooking for P3 until Antonelli decided to play bowling#Formula1 #DutchGP pic.twitter.com/xoYa8ZkMYT — Michael Scott (@Sidyously) August 31, 2025

O Λεκλέρ απογοητευμένος με τον Αντονέλι

Ο οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, που εγκατέλειψε τον αγώνα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό: «Ήταν μια υπερβολικά επιθετική κίνηση. Δεν ήταν λάθος πρωτάρη».

Μετά τον αγώνα, ο επικεφαλής της ιταλικής ομάδας, Φρεντ Βασέρ αποκάλυψε πως ο Αντονέλι έσπευσε να απολογηθεί:

«Ήρθε να ζητήσει συγγνώμη από τον Σαρλ. Εκείνος δεν ήταν εκείνη την ώρα, αλλά ήρθε σε μένα. Ειλικρινά το εκτίμησα αυτό, γιατί μπορεί να συμβεί. Δεν είναι εύκολο να προσπεράσεις στο Ζάντβορτ, πρέπει να ρισκάρεις. Ρίσκαρε, έκανε λάθος και ήρθε να πει: “Συγγνώμη παιδιά, δικό μου λάθος”. Νομίζω ήταν η σωστή αντίδραση».

Ο Γάλλος τόνισε ότι για τον ίδιο το περιστατικό μπορεί να θεωρηθεί «αγωνιστικό συμβάν»: «Όταν βρίσκεσαι σε τέτοια κατάσταση, ξέρεις ότι έχεις μία-δύο προσπάθειες το πολύ. Εκείνος δοκίμασε, έκανε λάθος, αλλά αυτή είναι η F1».

Επαφή και με τη δεύτερη Mercedes

Ο Λεκλέρ δεν ενεπλάκη μόνο με τον Αντονέλι, αλλά και με τον ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ, νωρίτερα στον αγώνα.

Στον 32ο γύρο, ο Μονεγάσκος προσπάθησε επιθετικό προσπέρασμα από την εσωτερική στη στροφή 12, βγαίνοντας με δύο τροχούς στο χαλίκι και πιέζοντας τον Βρετανό. Το συμβάν εξετάστηκε από τους αγωνοδίκες, όμως τελικά ο Λεκλέρ δεν τιμωρήθηκε, καθώς κρίθηκε πως δεν είχε βγει εκτός πίστας ώστε να δικαιολογηθεί ποινή.