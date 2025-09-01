Η εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις όχι μόνο του στέρησε τη 2η θέση στο Ζάντβορτ, αλλά έδωσε την ευκαιρία στον teammate του να ανοίξει τη διαφορά στη βαθμολογία.

Η McLaren συνεχίζει να ερευνά την ξαφνική εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix Ολλανδίας, με τον επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, να παραδέχεται ότι το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται είτε με τον κινητήρα είτε με το σασί.

Ο Βρετανός πιλότος βρισκόταν σε μάχη με τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, στον 65ο γύρο όταν καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το cockpit της MCL39. Λίγες στροφές αργότερα, το μονοθέσιο σταμάτησε καθώς ο κινητήρας έσβησε. Αν ο Νόρις τερμάτιζε, η διαφορά του από τον Πιάστρι θα μειωνόταν στους 16 βαθμούς, όμως με την εγκατάλειψη βρέθηκε πλέον 34 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό, στον πρώτο αγώνα μετά τη θερινή διακοπή.

H McLaren δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη

Μετά το τέλος του αγώνα, τα ερωτήματα για την αξιοπιστία της McLaren πλήθυναν, ωστόσο ο Στέλα κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να εστιάσει σε συγκεκριμένο τομέα.

«Έχουμε κάποιες αρχικές ενδείξεις από τα δεδομένα, αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν έχουμε πλήρη απόδειξη για το τι ακριβώς συνέβη στο μονοθέσιο του Λάντο. Οπότε θα απέφευγα οποιαδήποτε εικασία για το αν πρόκειται για πρόβλημα στο σασί ή στον κινητήρα. Από πλευράς αποτελέσματος δεν έχει μεγάλη διαφορά το πού εντοπίζεται η βλάβη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι βλέπουμε σασί και κινητήρα ως μία ενιαία ομάδα. Θα εξετάσουμε τεχνικά πού είναι το πρόβλημα, θα το διορθώσουμε και θα συνεχίσουμε. Προς το παρόν, παραμένει ασαφές σε ποιον τομέα βρίσκεται η αιτία», τόνισε ο Ιταλός.

«Πλήγμα» στο σερί αξιοπιστίας της McLaren

Η τελευταία μηχανική εγκατάλειψη της McLaren πριν από το ολλανδικό GP είχε σημειωθεί στο Μπαχρέιν το 2023, κάτι που δείχνει το μακρύ σερί αξιοπιστίας της ομάδας. Ο Στέλα αναγνώρισε ότι το πλήγμα ήρθε σε μια στιγμή που η McLaren προσπαθεί να παραμείνει «ουδέτερη» στη μάχη των οδηγών για το πρωτάθλημα.

«Η αξιοπιστία ήταν δυνατό μας σημείο εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα που μοιάζει με ζήτημα αξιοπιστίας, και αυτό είναι πάντα απογοητευτικό. Είναι ακόμη πιο ενοχλητικό γιατί επηρεάζει μια κατάσταση στην οποία θέλαμε ως ομάδα να μείνουμε όσο το δυνατόν πιο ουδέτεροι στην ατομική μάχη των οδηγών στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ιδανικό να έχουμε πρόβλημα με το μονοθέσιο, αλλά αυτό είναι. Η ομάδα θα αναλύσει το συμβάν, θα βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα, θα διορθώσει το ζήτημα και θα διασφαλίσει ότι δεν θα αποτελέσει ξανά παράγοντα στο μέλλον – όχι μόνο για το υπόλοιπο της σεζόν, αν και αυτό είναι το βασικό μας μέλημα τώρα», ανέφερε.