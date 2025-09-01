Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της παράδοσης της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία περιλαμβάνουν μία σειρά από αλλαγές στο κέντρο της Αθήνας.

Για τον Νοέμβριο είναι προγραμματισμένο να ισχύσουν οι κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο της Αθήνας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια εμπλοκή λόγω της αντίδρασης της κυβέρνησης. Πέρα από την επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας, με τη μορφή δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, η κυκλοφοριακή μελέτη που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας περιλαμβάνει ορισμένες ακόμα αλλαγές.

Οι αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας

1- Η Βασιλίσσης Όλγας μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, με παράλληλη κίνηση ΙΧ επιβατικών οχημάτων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) στον ίδιο διάδρομο και συγκεκριμένα:

στην κατεύθυνση από το Καλλιμάρμαρο προς την Λεωφόρο Αμαλίας και το Σύνταγμα, συγχρόνως με τις γραμμές Τρόλεϊ

στην κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Αμαλίας προς το Καλλιμάρμαρο και την Αρδηττού, συγχρόνως με το Τραμ

2 - Επαναφορά απαγορευμένων κινήσεων συμβατικών οχημάτων στη διασταύρωση των οδών Αρδηττού, Αθανασίου Διάκου, Καλλιρρόης και Βουλιαγμένης:

Άρση απαγόρευσης δεξιάς στροφής από την κάθοδο της Αρδηττού προς την Αθανασίου Διάκου (δεν παρακωλύεται η κίνηση του Τραμ, καθώς η άρση της δεξιάς στροφής θα γίνει με ελάχιστες γεωμετρικές παρεμβάσεις και με παλλόμενο πορτοκαλί φανάρι και με προτεραιότητα για τους πεζούς, στον υφιστάμενο χρόνο πράσινου σηματοδότη για την ευθεία κίνηση από Αρδηττού προς Καλλιρρόης).

Άρση απαγόρευσης αριστερής στροφής για τα συμβατικά οχήματα από την Αθανασίου Διάκου προς την Αρδηττού που τώρα επιτρέπεται μόνο για τα τρόλεϊ (δηλαδή προς το Α' Νεκροταφείο και το Καλλιμάρμαρο). Δεν αναμένεται να επηρεάσει την ομαλή κίνηση των τρόλεϊ, καθώς με την υφιστάμενη διαμόρφωση προβλέπεται επαρκές μήκος εσοχής για την ουρά αναμονής των οχημάτων που θα κάνουν την αριστερή στροφή. Επίσης, παρότι ισχύει η απαγόρευση της αριστερής στροφής, αυτή πραγματοποιείται παράνομα από πλήθος οδηγών, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί σημαντικά ζητήματα στην κίνηση των τρόλεϊ.

3 - Αναστροφή από την άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας στο ύψος της σηματοδοτημένης διασταύρωσης με τη Βασιλίσσης Όλγας, προς την κάθοδο αυτής και την περιοχή της Πλάκας, όπως προβλέπεται στην ήδη εγκεκριμένη μελέτη, ανεξάρτητα από τα έργα ανάπλασης της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.