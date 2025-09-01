Οι νίκες και οι διακρίσεις συνεχίστηκαν για τον Έλληνα οδηγό στην πίστα του Μοστ.

Ο Θωμάς Κρασώνης είναι ο Πρωταθλητής της κατηγορίας OPEN στην regular season στο NASCAR Euro Series! Ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων πανηγύρισε τη νίκη και στον δεύτερο αγώνα της κατηγορίας OPEN στο Most της Τσεχίας και με τους 40 βαθμούς που συγκέντρωσε έφτασε τους 246, καθώς με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου αφαιρείται το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν έως τώρα, το οποίο ήταν στον πρώτο αγώνα του Brands Hatch (17 βαθμοί)! Έτσι με τις νίκες σε Ισπανία και Ιταλία και τη διπλή νίκη στην Τσεχία, ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην κορυφή της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς μπροστά από τον Martin Doubek και 17 από τον Melvin De Groot.

Ο Κρασώνης απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι στις δύσκολες καταστάσεις έχει τον τρόπο να διαχειρίζεται τον αγώνα. Όπως συνέβη και στον δεύτερο αγώνα του Most, όταν εξαιτίας συμβάντων στην πίστα βγήκε κίτρινη σημαία. Στην επανεκκίνηση του αγώνα με μια μαεστρική κίνηση από την εξωτερική, προσπέρασε δύο αντιπάλους του και βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα, όπου και παρέμεινε μέχρι και τη διακοπή του, δύο γύρους πριν από το τέλος. Μετά την κόκκινη σημαία ο αγώνας ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, με τον Κρασώνη να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ολοκληρώνοντας ονειρικά την regular season στην κατηγορία OPEN.

Στον αγώνα της PRO, με τον οποίον έπεσε η αυλαία του αγωνιστικού τριημέρου στο Most, ο Κρασώνης ήταν στην 8η θέση του grid. Δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση κι ενώ προσέγγιζε τη δεύτερη στροφή της πίστας, δέχθηκε χτύπημα στη δεξιά πλευρά, με συνέπεια το αυτοκίνητο να σηκωθεί στους δύο τροχούς και να υποστεί μεγάλη ζημιά. Μάλιστα λόγω του συμβάντος βρέθηκε στην 18η θέση της κατάταξης, όμως με υπομονή και επιμονή κατάφερε να τερματίσει 11ος και να συλλέξει σημαντικούς βαθμούς ενόψει των πλέι οφ. Έπειτα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου αγώνα της Τσεχίας, στην PRO ο Θωμάς Κρασώνης έχει 233 βαθμούς και είναι τέταρτος στην κατάταξη, ενώ είναι και δεύτερος στην επιμέρους βαθμολογία των juniors. Στην κατάταξη των ομάδων είναι τέταρτος, με 118 βαθμούς.

Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Επόμενος σταθμός του Πρωταθλήματος NASCAR Euro Series είναι ο διπλός αγώνας της Γερμανίας, το διήμερο 20 και 21 Σεπτεμβρίου στην πίστα του Oschersleben, ο οποίος αποτελεί και τον πρώτο από τους δύο γύρους των πλέι οφ της σεζόν με διπλούς βαθμούς για τους οδηγούς σε κάθε έναν από τους αγώνες.

Κρασώνης: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όμως όλα θα κριθούν στα πλει οφ!»

Δεν θα μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του ο Θωμάς Κρασώνης έπειτα από τη δεύτερη νίκη του στην κατηγορία OPEN στον αγώνα του Most στην Τσεχία για το NASCAR Euro Series. Ο 23άχρονος οδηγός, τυλιγμένος με τη γαλανόλευκη, άκουσε τον Εθνικό Ύμνο να παιανίζει στα μεγάφωνα της πίστας και έμπλεος συναισθημάτων δήλωσε: «Ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη, όμως οφείλω να παραδεχθώ ότι αυτές είναι οι μάχες που μου αρέσουν. Καταλαβαίνω ότι ο Martin Doubek μπορεί να μην είναι πολύ χαρούμενος σήμερα, καθώς σίγουρα ήθελε τη νίκη μπροστά στους συμπατριώτες του. Θέλω να του πω, όμως, ότι απολαμβάνω τις μονομαχίες μας στις πίστες και ότι οδηγοί του δικού του επιπέδου κάνουν το Πρωτάθλημα πολύ δύσκολο και ενδιαφέρον. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, όμως έχω ξαναπεί ότι εάν είναι κανείς 100% συγκεντρωμένος από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή, τα αποτελέσματα θα έρθουν. Η μάχη με τον Martin ήταν πολύ καθαρή και είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους επόμενους αγώνες που θα κρίνουν και τη μάχη του τίτλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρωτιά στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου, όμως όλα θα κριθούν στους αγώνες των πλέι οφ, όπου απονέμονται διπλοί βαθμοί. Για τον αγώνα της PRO δεν έχω να πω πολλά. Η αλήθεια είναι ότι η ζημιά στο αυτοκίνητο μας περιόρισε σημαντικά, όμως ήταν κομβικό να φτάσουμε στον τερματισμό, ώστε να συλλέξουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Κι αυτό κάναμε. Επομένως από αύριο κιόλας θα στρέψουμε την προσοχή μας στον αγώνα της Γερμανίας».