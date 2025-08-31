WRC: O Οζιέ ήταν νικητής στο πρώτο Ράλλυ Παραγουάης

Ο Γάλλος της Toyota πήρε τη νίκη και πλησίασε στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά η βροχή στο τέλος του στέρησε πολύτιμους βαθμούς.

Το πρώτο Ράλλυ Παραγουάης στο καλεντάρι του WRC θα μείνει αξέχαστο, με τον Σεμπαστιάν Οζιέ να πανηγυρίζει μια ακόμη μεγάλη νίκη, αλλά να φεύγει από τον τερματισμό εμφανώς εκνευρισμένος. Ο Γάλλος της Toyota επικράτησε στον αγώνα με διαφορά 26,2 δευτερολέπτων, όμως η καταρρακτώδης βροχή που ξέσπασε αποκλειστικά στο δικό του πέρασμα από την Power Stage, τον εμπόδισε να διεκδικήσει τους επιπλέον βαθμούς που τόσο μετρούν στη μάχη του πρωταθλήματος. «Πόσο άτυχος μπορεί να είσαι; Είμαι ο μόνος που έπεσε σε τόσο δυνατή βροχή. Αλλά θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε και θα πάρουμε το πρωτάθλημα», δήλωσε με πείσμα χωρίς καν να βγει από το αυτοκίνητό του.

Πίσω από τον Οζιέ, οι ισορροπίες άλλαξαν στο παρά πέντε. Ο Αντριέν Φουρμό έδειχνε έτοιμος για το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του, όμως στην Power Stage έχασε δύο θέσεις και περιορίστηκε τέταρτος. Έτσι, ο Έλφιν Έβανς σκαρφάλωσε δεύτερος, κατακτώντας το πρώτο του βάθρο μετά τον Απρίλιο και το Ράλλυ Κανάριων Νήσων, ενώ ο Τιερί Νεβίλ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να πάρει την τρίτη θέση με διαφορά μόλις 1,0 δευτερολέπτου από τον Ουαλό.

Ανατροπές και απώλειες για τους πρωταγωνιστές

Ο Ότ Τάνακ ήταν κοντά στο βάθρο, όμως ένα κλατάρισμα στην προτελευταία ειδική τον άφησε πέμπτο, ενώ ο Κάλε Ροβανπέρα που είχε ηγηθεί του αγώνα μέχρι το Σάββατο, πλήρωσε με καθυστέρηση άνω του λεπτού το δικό του κλατάρισμα και περιορίστηκε στην έκτη θέση. Ο συμπατριώτης του και περσινός πρωταθλητής WRC2, Σάμι Παγιάρι, ακολούθησε ακόμη πιο πίσω, έπειτα από καθυστέρηση την Παρασκευή.

And then the rain came 🌧️



Adrien and Alex's fight for the lead has just become a lot harder after an overshoot and stall cost them 18 seconds on Sunday's first stage.#WRCinParaguay #WRC pic.twitter.com/X1E1YRtl7H — Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) August 31, 2025

Στη δεκάδα κυριάρχησαν τα πληρώματα της κατηγορίας WRC2, με τον Όλιβερ Σόλμπεργκ να παίρνει την τέταρτη φετινή του νίκη, ξεπερνώντας κι αυτός μια περιπέτεια με κλατάρισμα. Ο Σουηδός πλέον χρειάζεται ακόμη έναν θρίαμβο στο Ράλλυ Χιλής σε δύο εβδομάδες για να σφραγίσει μαθηματικά τον τίτλο. Δεύτερος στην κατηγορία τερμάτισε ο Γιοάν Ροσέλ, 22,5’’ πίσω, ενώ ο Νικολάι Γκριαζίν και ο Ρόμπερτ Βίρβες συμπλήρωσαν την πρώτη τετράδα, αμφότεροι με χαμένο χρόνο από αλλαγές ελαστικών.

Flying through the forest wasn’t spicy enough… Mother Nature said 'hold my tereré.' 🌧️💥#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/3Vo7C4fVLN — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Δεν έλειψαν και τα σοβαρά προβλήματα για αρκετά πληρώματα της Rally1. Ο Τακαμότο Κατσούτα χτύπησε δυνατά την Παρασκευή και έσπασε έναν τροχό της Toyota, ο Τζος ΜακΕρλίν εγκατέλειψε το Σάββατο όταν ένα βράχινο κομμάτι κατέστρεψε την ποδιά και το κάρτερ του Hyundai, ενώ ο Γκρεγκουάρ Μούνστερ είχε ένα εφιαλτικό τριήμερο με βλάβες και μεγάλες καθυστερήσεις, πριν αποσυρθεί οριστικά. Οι εγκαταλείψεις αυτές υπογράμμισαν πόσο απαιτητικό αποδείχθηκε το νέο ράλλυ για οδηγούς και αυτοκίνητα.

Το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά

Η ανατροπή της τελευταίας ημέρας φέρνει νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου. Ο Έβανς παραμένει στην κορυφή με προβάδισμα εννέα βαθμών, ενώ Οζιέ και Ροβανπέρα ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Ο Τάνακ υποχώρησε 20 βαθμούς πίσω από την κορυφή, αλλά διατηρεί ακόμη ελπίδες ενόψει της συνέχειας. Ο Νεβίλ, χάρη στους βαθμούς της Power Stage, μάζεψε το δεύτερο υψηλότερο σκορ του τριημέρου και ξαναμπαίνει δυναμικά στη συζήτηση. Απομένουν τέσσερις αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Join us in Encarnación for the post-event wrap up show after an epic inaugural WRC Ueno Rally del Paraguay! 🇵🇾#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 https://t.co/h9Dh5nEwgh — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 31, 2025

Το Ράλλυ Παραγουάης αποδείχθηκε μια νέα, σκληρή πρόκληση για τα πληρώματα του WRC, με χωμάτινες ειδικές που τιμώρησαν τα λάθη και τις ατυχίες. Στο τέλος, όμως, ήταν ξανά ο Οζιέ εκείνος που βρήκε τον τρόπο να κερδίσει, ακόμη κι όταν όλα έδειχναν να του στερούν το απόλυτο. Και αυτό ίσως είναι το πιο σαφές μήνυμα για το πώς σκοπεύει να διεκδικήσει μέχρι τέλους ακόμη έναν παγκόσμιο τίτλο.

Γενική κατάταξη Ράλλυ Παραγουάης