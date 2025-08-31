O Γάλλος δεν μπορούσε να πιστέψει την εκπληκτική ημέρα που είχε στο Ζάντβορτ και κατάφερε να ανέβει στο βάθρο.

Στο Grand Prix Ολλανδίας ο Ίσακ Χατζάρ και η Racing Bulls έκαναν μια ονειρική εμφάνιση. Ο Γάλλος εκκίνησε από την 4η θέση, κατάφερε να κρατήσει πίσω του ταχύτερους συνδυασμούς και εκμεταλλευόμενος την εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Χατζάρ δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για τα όσα προηγήθηκαν στους 72 γύρους.

«Αισθάνομαι πως δεν είναι πραγματικό αυτό που γίνεται. Αυτό που με εξέπληξε ήταν πως κράτησα την 4η θέση για όλο τον αγώνα και ευτυχώς εκμεταλλευτήκαμε την εγκατάλειψη του Λάντο. Δεν κάναμε κανένα λάθος, όλο το τριήμερο το μονοθέσιο ήταν σε ράγες και είμαι περήφανος για εμένα. Μεγιστοποίησα ό,τι μπορούσα, δεν έκανα λάθος και πήρα το βάθρο. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είχε ονειρευτεί τη στιγμή που θα ανέβαινε στο βάθρο στη Formula 1, o οδηγός της Racing Bulls είπε: «Το είχα σκεφτεί, από μικρός είχα αυτό το στόχο, να ανέβω στο βάθρο. Ελπίζω να έρθουν και άλλα βάθρα».

