Ο παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο βάθρο σε αγώνα Formula 1 και το έκανε στην καλύτερη δυνατή πίστα, αυτή της πατρίδας του.

Από το GP Καναδά είχε να ανέβει στο βάθρο ο Μαξ Φερστάπεν και το κατάφερε στην Ολλανδία. Ο οδηγός της Red Bull Racing εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις και τερμάτισε στη 2η θέση και πήρε πολύτιμους βαθμούς.

Ο Φερστάπεν δεν απείλησε ούτε απειλήθηκε και είχε για όλο τον αγώνα το μυαλό του στο πώς θα εξασφαλίσει το βάθρο.

What a race, and what a moment for Isack Hadjar 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Kxh7oStNA1 — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Η εκκίνηση ήταν το «κλειδί»

Μετά το τέλος του αγώνα στο Ζάντβορτ, ο Φερστάπεν παραδέχθηκε πως η μόνη του ευκαιρία να κάνει κάτι να ξεχωρίσει στον αγώνα ήταν η εκκίνηση.

«Δεν ήταν εύκολος αγώνας. Έδωσα τα πάντα στην εκκίνηση για να βρεθώ μπροστά. Είχα μια τρομακτική στιγμή στη στροφή 2. Μετά από αυτό έπρεπε να κάνω τον αγώνα μου, δεν είχα το ρυθμό των McLaren. Ήμασταν τυχεροί που εγκατέλειψε η μία McLaren. Το να είμαι στο βάθρο στο Ζάντβορτ είναι φοβερό αποτέλεσμα, η δεύτερη θέση είναι πολύ καλή», ανέφερε.

Για την τρομακτική στιγμή που είχε στη στροφή 3, ο Ολλανδός είπε: «Προσπάθησα να επιτεθώ στη στροφή 3, όμως υπήρχε αρκετή άμμος στην εξωτερική της στροφής 2. Προσπάθησα με τη μαλακή γόμα να επιτεθώ και να εκμεταλλευτώ την ταχύτητά μου με τα ελαστικά».

Μάχη για την 3η θέση στη βαθμολογία

Μετά το αποτέλεσμα στην Ολλανδία, ο Φερστάπεν εδραιώθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας οδηγών, πίσω από τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.