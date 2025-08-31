Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Ζάντβορτ για το 15ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ολλανδίας. Ο 15ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Ζάντβορτ, μία πίστα που έχει πλούσια ιστορία στο motorsport, θα έχει διάρκεια 71 γύρους.

Μάχη δύο για τη νίκη

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. Ο Αυστραλός έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση και κατάφερε να εξασφαλίσει την πέμπτη του φετινή pole. Δίπλα του θα βρίσκεται ο teammate του, Λάντο Νόρις, με τη μάχη των δύο να αναμένεται συναρπαστική.

Πίσω τους θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θέλει όσο τίποτα να χαλάσει το… πάρτι των οδηγών της McLaren. Δίπλα του θα είναι ο εκπληκτικός Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, o οποίος θέλει ένα καλό βαθμολογικό πλασάρισμα.

Δύο ομάδες που… ψάχνονται

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους Τζορτζ Ράσελ και Σαρλ Λεκλέρ των Mercedes-AMG και Ferrari. Αμφότεροι θέλουν να κερδίσουν θέσεις στον αγώνα, ενώ παράλληλα να διεκδικήσουν το βάρθρο. Ο Λιούις Χάμιλτον από την 7η θέση θέλει να αναρριχηθεί στην κατάταξη, ενώ δίπλα του ο Λίαμ Λόσον θέλει να βρεθεί στους βαθμούς.

Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Κάρλος Σάινθ με Williams και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin. Η μάχη για βαθμούς των ομάδων του midfield θα είναι συναρπαστική, με τις στρατηγικές να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Upd: O Ολιβερ Μπέρμαν της Haas θα εκκινήσει από το pitlane καθώς οι μηχανικοί της Haas έβαλαν νέα μονάδα ισχύος στο μονοθέσιό του.

Όλη η δράση του GP Ολλανδίας στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Ολλανδίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο πρώτο μισό της χρονιάς του 2025 της Formula 1, στην καθιερωμένη ανασκόπηση του gMotion, sponsored by Ford