Στην εσωτερική μονομαχία της McLaren, η pole position για το Grand Prix Ολλανδίας κατέληξε στα χέρια του Πιάστρι.

Αν και ήταν ταχύτερος στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ολλανδίας, εκεί που μετρούσε - δηλαδή στις κατατακτήριες - ο Λάντο Νόρις βρέθηκε πίσω από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι.

O 25χρονος Βρετανός υποστήριξε ότι οι αποστάσεις Παρασκευή και Σάββατο ήταν ούτως ή άλλως μικρές. «Η διαφορά μου με τον Όσκαρ ήταν μικρή όλο το διήμερο, θα μπορούσαν εύκολα οι κατατακτήριες να λήξουν υπέρ του ενός ή του άλλου. Ναι, είμαι λίγο απογοητευμένος που δεν βρίσκομαι στην pole position. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου».

Ο Βρετανός ανέφερε ότι δεν ήταν εύκολο να βελτιώσει το χρόνο του στην τελευταία προσπάθεια στο Q3. «Όχι όπως φυσούσε στην πίστα. Έκανα έναν καλό γύρο, όμως με κόντρα άνεμο στην ευθεία έχασα ένα εκατοστό του δευτερολέπτου».

Σχετικά με τον αγώνα της Κυριακής (εκκίνηση στις μμ, ώρα Ελλάδας), ο Νόρις σχολίασε: «Θα το απολαύσουμε αύριο. Και οι δύο κάναμε άθλια εκκίνηση εδώ πέρυσι, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί». Υπενθυμίζεται ότι κατά την εκκίνηση στον περσινό αγώνα στο Ζάντβορτ τόσο ο Νόρις όσο και ο Πιάστρι έχασαν από μία θέση.