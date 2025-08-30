Για πέμπτη φορά στο 2025 ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει από την pole position σε αγώνα της Formula 1.

Σε ένα τριήμερο που ο Λάντο Νόρις κυριαρχούσε σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές, ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν αυτός που «χτύπησε» στο τέλος και πήρε την pole position. O Αυστραλός έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε τον teammate του με μία εντυπωσιακή επίδοση στο Q3.

Μετά το τέλος της μάχης για την pole position, o Πιάστρι δήλωσε: «Ο γύρος μου ήταν ο ορισμός του να “χτυπάς” την κατάλληλη στιγμή. Όλο το τριήμερο μέχρι τώρα ένιωθα καλά, όμως υπάρχουν κάποιες στροφές που ακόμα και τώρα δεν μπορώ να πάω ταχύτερα. Βρήκα όμως ταχύτητα σε άλλα σημεία της πίστας. Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα, αλλά οι βαθμοί δίνονται αύριο. Ήταν ένα περίεργο τριήμερο μέχρι τώρα, όμως είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

Απόλυτη συγκέντρωση

Ο Πιάστρι ανέφερε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όμως κατάφερε να βρει χρόνο σε τομείς που ήθελε. Συγκεκριμένα ο Αυστραλός είπε:

«Πρέπει να μην σταματάς να είσαι συγκεντρωμένος. Με το χρόνο δοκιμών που έχουμε, είχα τη δυνατότητα να βελτιωθώ και να κάνω τη διαφορά. Υπάρχουν πράγματα που μπορώ να δουλέψω και να βελτιώσω, όμως συνολικά είμαι πολύ χαρούμενος».

Η μάχη για τη νίκη αναμένεται συναρπαστική

Μιλώντας για τον αυριανό αγώνα, ο Πιάστρι δήλωσε: «Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Ο ένας προσπαθεί να κερδίσει τον άλλο. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή μας, αλλά θα δούμε τι θα γίνει».

