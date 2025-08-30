F1 - Πιάστρι: «Χτύπησα την κατάλληλη στιγμή, αλλά οι βαθμοί δίνονται αύριο»
- Απόλυτη συγκέντρωση
- Η μάχη για τη νίκη αναμένεται συναρπαστική
- Όλη η δράση του GP Ολλανδίας στο Gazzetta
Σε ένα τριήμερο που ο Λάντο Νόρις κυριαρχούσε σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές, ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν αυτός που «χτύπησε» στο τέλος και πήρε την pole position. O Αυστραλός έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε τον teammate του με μία εντυπωσιακή επίδοση στο Q3.
Μετά το τέλος της μάχης για την pole position, o Πιάστρι δήλωσε: «Ο γύρος μου ήταν ο ορισμός του να “χτυπάς” την κατάλληλη στιγμή. Όλο το τριήμερο μέχρι τώρα ένιωθα καλά, όμως υπάρχουν κάποιες στροφές που ακόμα και τώρα δεν μπορώ να πάω ταχύτερα. Βρήκα όμως ταχύτητα σε άλλα σημεία της πίστας. Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα, αλλά οι βαθμοί δίνονται αύριο. Ήταν ένα περίεργο τριήμερο μέχρι τώρα, όμως είμαι πολύ ενθουσιασμένος».
Career pole #5 for Oscar 🖐#F1 #DutchGP @McLarenF1 pic.twitter.com/KlQfR5W07a— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Ο Πιάστρι ανέφερε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όμως κατάφερε να βρει χρόνο σε τομείς που ήθελε. Συγκεκριμένα ο Αυστραλός είπε:
«Πρέπει να μην σταματάς να είσαι συγκεντρωμένος. Με το χρόνο δοκιμών που έχουμε, είχα τη δυνατότητα να βελτιωθώ και να κάνω τη διαφορά. Υπάρχουν πράγματα που μπορώ να δουλέψω και να βελτιώσω, όμως συνολικά είμαι πολύ χαρούμενος».
Η μάχη για τη νίκη αναμένεται συναρπαστική
Μιλώντας για τον αυριανό αγώνα, ο Πιάστρι δήλωσε: «Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Ο ένας προσπαθεί να κερδίσει τον άλλο. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή μας, αλλά θα δούμε τι θα γίνει».
OSCAR PIASTRI TAKES POLE AT ZANDVOORT!!! 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/ONYDhLlXlZ— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Όλη η δράση του GP Ολλανδίας στο Gazzetta
Η εκκίνηση του GP Ολλανδίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.
