Σαν Σήμερα: H παρθενική νίκη του Σουμάχερ στην F1 (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Πριν από 88 χρόνια γεννήθηκε ένας άνθρωπος που άλλαξε το μηχανοκίνητο αθλητισμό και οι αγώνες σήμερα δεν θα ήταν όπως τους γνωρίζουμε δίχως το πάθος του. Στη Formula 1 θα μάθουμε τι έγινε σε αγώνες στο Σπα και στο Ζάντβορτ, ενώ η Force India έφτασε πολύ κοντά στο… θαύμα. Στο MotoGP παραμένουμε επί αμερικανικού εδάφους, ενώ κάνουμε σύντομη στάση στο Σίλβερστον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1937, γεννήθηκε στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας ο εμβληματικός και ταλαντούχος Μπρους ΜακΛάρεν. Όντας μπροστάρης της Cooper στα πρώτα στάδια της καριέρας του στην F1, ο ΜακΛάρεν κέρδισε για πρώτη φορά το 1959 στο Σίμπρινγκ και υπήρξε για πολλά χρόνια ο νεότερος ηλικιακά οδηγός με νίκη σε Grand Prix. Το 1960 τερμάτισε δεύτερος στη βαθμολογία οδηγών, πίσω από τον Τζακ Μπράμπαμ, και άφησε για πάντα εποχή με την ίδρυση και είσοδο της επώνυμης αγωνιστικής του ομάδας στο πρωτάθλημα, το 1966 – μια ομάδα που έμελλε να εξελιχθεί σε μία από τις ιστορικότητες του σπορ. Ο ΜακΛάρεν σημείωσε την πρώτη νίκη της (και μία από τις 4 δικές του) στο GP Βελγίου του 1968 και στέφθηκε πρωταθλητής στο διάσημο τότε Can-Am με την φίρμα του το 1967 και 1969. Δυστυχώς, ο καινοτόμος αυτός άνθρωπος σκοτώθηκε το 1970 στο Γκούντγουντ, σε ένα τεστ ενός αγωνιστικού για το Can-Am.

Σαν σήμερα το 1962, γεννήθηκε στη Γαλλία ο βετεράνος των αγώνων ράλλυ, Φρανσουά Ντελεκούρ. Ο Γάλλος καθιερώθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) το 1991 μέσω της Ford και σύντομα προβιβάστηκε στο εργοστασιακό της τμήμα. Μάλιστα, το 1993 διεκδίκησε τον τίτλο κερδίζοντας σε Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία με ένα Escort RS Cosworth. Τελικά ηττήθηκε από τον Γιούχα Κάνκουνεν της Toyota. Ο Ντελεκούρ σημείωσε άλλη μια νίκη, την 4η και τελευταία του, στο εναρκτήριο Ράλλυ Μόντε Κάρλο του 1994 και έκτοτε περιορίστηκε σε σποραδικές εμφανίσεις με την Ford, την Peugeot και την Mitsubishi. Έπειτα από συμμετοχές και σε διοργανώσεις ράλλυ χαμηλότερου βεληνεκούς, η καριέρα του Ντελεκούρ ολοκληρώθηκε το 2017 με συνολικά 106 συμμετοχές σε events του WRC.

Σαν σήμερα το 1981, ο Αλέν Προστ εκκίνησε από την pole position στο GP Ολλανδίας με μια Renault RE30 και υπήρξε επικεφαλής για σχεδόν όλη τη διάρκεια του, κατακτώντας έτσι την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Το τελευταίο σκέλος του event βρήκε τους Προστ, Άλαν Τζόουνς και Νέλσον Πικέ να κοντράρονται έντονα για τη νίκη, με τον Τζόουνς εν τέλει να χάνει απόδοση στα ελαστικά του και να γίνεται «εύκολη λεία» για τον Βραζιλιάνο της Brabham.

Σαν σήμερα το 1992, έναν χρόνο μετά το εντυπωσιακό του ντεμπούτο στην F1 στο GP Βελγίου και την πίστα του Σπα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε την παρθενική του νίκη στο ίδιο μέρος. Ο Γερμανός της Benetton είχε εκκινήσει τρίτος, με τη βροχή να κάνει προσωρινά την εμφάνισή της. Μετά από μια μικρή έξοδο εκτός πίστας λίγο πριν τη στροφή Στάβελοτ, ο Σουμάχερ μπήκε στα pits στον 30ο γύρο και επέστρεψε στα σλικ ελαστικά. Αυτό αποδείχθηκε καθοριστική κίνηση, διότι η πίστα είχε ήδη αρχίσει να στεγνώνει. Ο Νάιτζελ Μάνσελ ακολούθησε τρεις γύρους αργότερα και βρέθηκε δεύτερος, εκμεταλλευόμενος έπειτα την πανίσχυρη Williams FW14B ώστε να πλησιάσει τον Σουμάχερ, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Σαν σήμερα το 1998, ο Ντέιμον Χιλ θριάμβευσε στο GP Βελγίου υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης, χαρίζοντας στην ομάδα της Jordan μαζί με τον Ραλφ Σουμάχερ την πρώτη της νίκη στην Formula 1 με ένα ιστορικό 1-2. Ο αγώνας ήταν δραματικός ήδη από το ξεκίνημά του, με ένα τεράστιο ατύχημα 13 μονοθεσίων να οδηγεί σε διακοπή της δράσης για πάνω από μία ώρα. Μετά την επανεκκίνηση, ο Μίκαελ Σουμάχερ τέθηκε επικεφαλής στον 7ο γύρο και έβαλε πλώρη για μια, φαινομενικά τουλάχιστον, διαδικαστική νίκη. Ωστόσο, ο Γερμανός της Ferrari συγκρούστηκε με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ ενώ προσπαθούσε να τον ντουμπλάρει και εγκατέλειψε. Έπειτα έψαχνε εξοργισμένος τον Σκωτσέζο στο γκαράζ της McLaren χωρίς περαιτέρω ευτράπελα. Όλες αυτές οι συγκυρίες έφεραν την Jordan στις δύο πρώτες θέσεις, με την ομάδα να χρησιμοποιεί εντολές στους οδηγούς ώστε να εξασφαλίσει πάση θυσία τον επικό τελικό τερματισμό της. Ο πεπειραμένος Ζαν Αλεζί της Sauber έκλεισε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2009, μετά την άκρως ανατρεπτική διαδικασία κατατακτηρίων δοκιμών της προηγούμενης ημέρας, ο Τζανκάρλο Φιζικέλα εκκίνησε στο GP Βελγίου από την μοναδική pole position της Force India στην F1. Μάλιστα, ο Ιταλός δεν απειλήθηκε καθόλου στις πρώτες στροφές και έδειχνε να έχει τον ρυθμό για να σημειώσει μια ανεπανάληπτη νίκη. Όμως στάθηκε έρμαιο στις διαθέσεις του επιδέξιου στο Σπα, Κίμι Ράικονεν. Ο Φινλανδός είχε αναρριχηθεί δεύτερος έπειτα από μια επεισοδιακή εκκίνηση και βρέθηκε στον διαχύτη του Φιζικέλα ύστερα από μια περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας στους πρώτους γύρους. Εκμεταλλευόμενος το σύστημα KERS της κατά τ’ άλλα μετριότατης Ferrari F60, ο Ράικονεν προσπέρασε τον Ιταλό στην ευθεία Κέμελ μετά τη συνέχιση του αγώνα στον 5ο γύρο κι έκτοτε έδιναν μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια των 44 γύρων. Ο Φιζικέλα συμβιβάστηκε με μια διόλου ευκαταφρόνητη δεύτερη θέση –η καλύτερη για την Force India στην ιστορία της– και το βάθρο έκλεισε ο νεαρός Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull Racing.

Σαν σήμερα, επίσης το 2009, η μάχη για τον τίτλο στο MotoGP πήρε άλλη τροπή καθώς ο Χόρχε Λορένθο επικράτησε στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ, με τους Βαλεντίνο Ρόσι και Ντάνι Πεντρόσα να επηρεάζονται αμφότεροι από πτώσεις. Έτσι δεύτερος τερμάτισε ο Άλεξ Ντε Άντζελις και τρίτος ήταν ο Νίκι Χέιντεν.

Σαν σήμερα το 2015, ο Βαλεντίνο Ρόσι απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα στην κορυφή της βαθμολογίας κυριαρχώντας στο βρεγμένο Σίλβερστον, για το GP Μεγάλης Βρετανίας του MotoGP. Ο πολύπειρος «Γιατρός» αξιοποίησε στο έπακρο την δεξιότητά του σε τέτοιες καιρικές συνθήκες και μονομάχησε με τον πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος όμως είχε πτώση. Δεύτερος ήταν ο Ντανίλο Πετρούτσι και τρίτος ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Σαν σήμερα το 2020, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε με άνεση το GP Βελγίου από την pole position και έφτασε τους 40 συνεχόμενους αγώνες στους βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Βάλτερι Μπότας ενώ ο Μαξ Φερστάπεν «έκλεισε» το βάθρο για τη Red Bull Racing. O Ντάνιελ Ρικάρντο που τερμάτισε 4ος σημείωσε τον πρώτο ταχύτερο γύρο της Renault από το 2010.

Φωτογραφίες: f1/Χ