O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Ζάντβορτ.

H Formula 1 επέστρεψε στη δράση με το FP1 του GP Ολλανδίας να σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερος μισού της σεζόν. Ο αγώνας στο Ζάντβορτ είναι ο πρώτος μετά την καλοκαιρινή διακοπή, καθώς το πρωτάθλημα οδεύει σε μία κρίσιμη καμπή του.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Ταχύτερος στο FP1 του GP Ολλανδίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών της Pirelli σημείωσε το 1:10,278 και ήταν ο ταχύτερος όλων με διαφορά. Η βρετανική ομάδα φαίνεται να επέλεξε επιθετικές ρυθμίσεις από νωρίς στο τριήμερο για να δει το ρυθμό της MCL39.

Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να υπολείεπεται 0,292 δλ από τον teammate του και έχει χρόνο να βρει για τη συνέχεια. Ο οδηγός που πλησίασε περισσότερο απ’ όλους τις McLaren ήταν ο Λανς Στρολ της Aston Martin. Οι «πράσινοι» φαίνεται πως είχαν ίδια στρατηγική με τη McLaren, καθώς κατέλαβαν και την 4η θέση με τον Φερνάντο Αλόνσο.

Red Bull και Mercedes δυσκολεύονται

Ο Άλεξ Άλμπον της Williams βρέθηκε στην 5η θέση της κατάταξης, κάνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση, ενώ ο τελευταίος που ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Νόρις ήταν ο 6ος Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ήταν 0,940 δλ πίσω από τον Βρετανό, με την αναβαθμισμένη RB21, ενώ μετά τη δοκιμαστική του εκκίνηση είχε έξοδο στη στροφή 1. O Τζορτζ Ράσελ ήταν 7ος έχοντας μια δύσκολη πρώτη περίοδο δοκιμών.

Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη Williams ήταν 8ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber και Πιέρ Γκασλί της Alpine.

H Ferrari εκτός 10άδας

Κακή η πρώτη περίοδος δοκιμών για τη Scuderia Ferrari. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον είχαν διαφορά μόλις 9 χιλιοστών του δευτερολέπτου, όμως ήταν 1,6 δλ μακριά από την κορυφή. Για την ώρα είναι άγνωστο αν αυτή είναι η πραγματική της εικόνα, όμως ο ρυθμός της ιταλικής ομάδας δείχνει πως ακολούθησε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δοκιμών, διαφορετικό από τους άλλους.

Η κόκκινη σημαία

Η διαδικασία διεκόπη στο 15ο λεπτό όταν ο Κίμι Αντονέλι κόλλησε στην αμμοπαγίδα. Ο Ιταλός της Mercedes μπλόκαρε τον εμπρός δεξί τροχό του στη στροφή 8, βγήκε εκτός πίστας και δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

