Ο οδηγός της Scuderia Ferrari αποκάλυψε πως το ζήτημα που του στέρησε τη νίκη στο GP Ουγγαρίας είναι «πολύ πιο περίπλοκο» απ’ ό,τι το περιέγραψε ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος κατέκτησε τελικά το τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκίνησε από την pole position και ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα στη Βουδαπέστη για το μεγαλύτερο μέρος του. Στο δεύτερο μισό του αγώνα εμφανίστηκε πρόβλημα στην SF-25 του, το οποίο εκτόξευσε τους χρόνους του και τον έριξε εκτός βάθρου.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG υπέθεσε πως η Ferrari έκανε αλλαγές στο μονοθέσιο του Λεκλέρ στο pit stop για να αποφύγει υπερβολική φθορά στη σανίδα του δαπέδου. Η Scuderia είχε ήδη «καεί» φέτος, όταν ο Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκε στην Κίνα επειδή το δάπεδό της SF-25 είχε φθορά πέρα από το επιτρεπτό όριο.

Έκτοτε, η Ferrari αναγκάστηκε να αυξήσει την απόσταση του μονοθεσίου από το έδαφος, μειώνοντας όμως την απόδοσή της.

Η στάση του Λεκλέρ και η απάντηση στον Ράσελ

Στο περιθώριο του GP Ολλανδίας, ο Σαρλ Λεκλέρ δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει τις υποψίες του Βρετανού, αλλά ξεκαθάρισε πως η κατάσταση είναι πιο σύνθετη.

«Δεν πρόκειται να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Δεν με νοιάζει ιδιαίτερα τι λέει ο Τζορτζ. Η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη απ’ ό,τι την παρουσίασε, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Όπως έχουμε πει, δεν πρόκειται να μπούμε σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διορθώσουμε και δουλεύουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι πως είναι αρκετά πιο σύνθετο».

Με την αναβαθμισμένη ανάρτηση να μην έχει λύσει πλήρως το πρόβλημα του ύψους από το έδαφος, ο Λεκλέρ παραδέχθηκε ότι το ζήτημα θα συνεχίσει να υφίσταται και στους υπόλοιπους αγώνες.

«Νομίζω ότι θα μας απασχολεί ακόμη, αλλά προσπαθούμε να το διορθώσουμε και να το διαχειριστούμε διαφορετικά. Είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε ξανά», είπε.

Ανησυχία για μια σεζόν χωρίς νίκη

Η χαμένη ευκαιρία στην Ουγγαρία αναζωπύρωσε τους φόβους του Λεκλέρ ότι η Ferrari μπορεί να βιώσει μια σεζόν χωρίς νίκη για πρώτη φορά από το 2021.

«Όσον αφορά το πρώτο μισό (της σεζόν), σίγουρα η Ουγγαρία ήταν η μεγαλύτερη μας ευκαιρία. Για το δεύτερο μισό, δεν ξέρω. Ελπίζω να μας περιμένει κάποια ευχάριστη έκπληξη», παραδέχθηκε ο Λεκλέρ.

