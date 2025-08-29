Τι έχουν δείξει οι πρώτες δοκιμές σε προσομοιωτές, πώς αντιδρούν οι οδηγοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τα νέα μονοθέσια της Formula 1 από το 2026 αποτελούν το μεγάλο ερωτηματικό μέχρι να πατήσουν πίστα και οι ομάδες να βγάλουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά τους. Η νέα αεροδυναμική σχεδίαση, οι αλλαγές στην λειτουργία του υβριδικού συστήματος και το χαμηλότερο βάρος, θέτουν εντελώς νέα δεδομένα.

Το σκεπτικό της FIA πίσω από τις αλλαγές είναι να αυξηθούν οι μάχες στην πίστα και όχι οι απόλυτοι χρόνοι. Και ενώ - λόγω της μικρότερης κάθετης δύναμης - θα αυξηθεί ο χρόνος ανά γύρο, στις ευθείες τα μονοθέσια του 2026 αναμένεται να είναι αρκετά πιο γρήγορα. Σύμφωνα μάλιστα με τον επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, οι προσομοιώσεις στον υπολογιστή έδειξαν πως «όταν αναπτύσσεται η πλήρης ισχύς του υβριδικού συστήματος, θα πλησιάζουμε το φράγμα των 400 χλμ/ώρα».

Οι οδηγοί κλήθηκαν να σχολιάσουν αυτές τις δηλώσεις. «Ίσως ο κινητήρας του Τότο να μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι η FIA έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει να πιάνουν τα μονοθέσια τέτοιες ταχύτητες», είπε ο Μαξ Φερστάπεν.

«Τα 400 χλμ/ώρα είναι υπερβολική ταχύτητα, δεν ξέρω. Έχω ήδη πει ότι η κατάσταση θα είναι λίγο περίεργη του χρόνου με τα νέα μονοθέσια. Η εξέλιξη των μονοθεσίων γίνεται με τόσο γρήγορο ρυθμό που κάθε φορά που μπαίνεις στον προσομοιωτή τα πράγματα αλλάζουν πολύ», ανέφερε ο Σαρλ Λεκλέρ.

«Δεν πιστεύω στις ιστορίες, πιστεύω ότι βλέπω με τα μάτια μου», δήλωσε ο Πιερ Γκασλί. «Και με τα φετινά μονοθέσια θα μπορούσαμε να πιάσουμε τα 400 χλμ/ώρα, αν αλλάζαμε τις σχέσεις στο κιβώτιο μεγαλώναμε τις ευθείες, π.χ. να βγάζαμε το σικέιν από την Μόντσα».