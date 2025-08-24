F1 2026: Πιο αργά μονοθέσια, πιο μεγάλες μάχες

Η FIA απαντά στις ανησυχίες για τους νέους κανονισμούς και εξηγεί γιατί οι απόλυτοι χρόνοι δεν είναι το σημαντικότερο ζήτημα.

Η μεγάλη αλλαγή κανονισμών που θα ισχύσει στη Formula 1 από το 2026 έχει ήδη ανάψει τη συζήτηση. Τα μονοθέσια θα είναι πιο ελαφριά, με διαφορετική φιλοσοφία στην αεροδυναμική και με μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση της ενέργειας. Όπως είναι φυσικό, οι πρώτες αντιδράσεις από οδηγούς και ομάδες έχουν επικεντρωθεί στο πώς θα αλλάξει η αίσθηση της οδήγησης αλλά και στο αν το σπορ κινδυνεύει να γίνει λιγότερο εντυπωσιακό.

Πιο αργοί γύροι, πιο κοντινές μάχες

Σύμφωνα με τον Νικόλα Τομπάζη, τεχνικό διευθυντή μονοθεσίων της FIA, οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι τα νέα μονοθέσια θα είναι από ένα έως δυόμισι δευτερόλεπτα πιο αργά στο γύρο. «Με εκπλήσσει πόση σημασία δίνεται στους χρόνους. Στο παρελθόν υπήρξαν περίοδοι όπου τα μονοθέσια ήταν πιο αργά ή πιο γρήγορα. Στην αρχή φαίνεται μεγάλη διαφορά, αλλά μόλις συνηθίσεις, δεν παίζει τόσο ρόλο. Το ζητούμενο είναι οι μάχες στην πίστα, όχι ο απόλυτος χρόνος», είπε χαρακτηριστικά.

Η FIA θεωρεί ότι οι φίλοι του σπορ δεν θα επηρεαστούν από τη μικρή μείωση στην ταχύτητα, εφόσον οι αγώνες γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Το τέλος του DRS, η αρχή της ενεργής αεροδυναμικής

Από το 2026 το γνωστό DRS θα αποτελέσει παρελθόν. Τη θέση του θα πάρει η ενεργή αεροδυναμική, με δύο διαμορφώσεις –μια για τις στροφές και μια για τις ευθείες– ώστε να μειώνεται η αντίσταση και να αυξάνεται η ταχύτητα. Επιπλέον, θα εισαχθεί το Manual Override Mode, ένα είδος «μπουστάρισμα» παρόμοιο με το push-to-pass του IndyCar.

Όπως εξηγεί ο Τομπάζης, στόχος είναι να βρεθεί η χρυσή τομή: «Οι προσπεράσεις πρέπει να είναι δύσκολες αλλά εφικτές. Ούτε να περνάς με ευκολία κάποιον απλώς ανοίγοντας το φτερό, ούτε να κολλάς πίσω του χωρίς καμία πιθανότητα».

Το διακύβευμα για το μέλλον

Η FIA παραδέχεται ότι ακόμη υπάρχουν ερωτηματικά. Οι ομάδες δουλεύουν πυρετωδώς στις αεροδυναμικές λύσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να μάθουν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα νέα υβριδικά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή του 2026 μπορεί να βρει κάποιες ομάδες πιο έτοιμες από άλλες, αλλά η πορεία εξέλιξης αναμένεται να κλείσει την «ψαλίδα».

Το 2026 θα είναι χρονιά καμπής. Τα μονοθέσια μπορεί να γράφουν λίγο πιο αργά περάσματα, όμως η υπόσχεση είναι ότι θα βλέπουμε περισσότερα τροχό με τροχό. Κι αν η FIA καταφέρει να ισορροπήσει σωστά την ενεργή αεροδυναμική και τη διαχείριση ενέργειας, τότε ίσως οι «πιο αργοί γύροι» να αποδειχθούν τελικά το εισιτήριο για πιο θεαματικούς αγώνες.