Ο οδηγός της Mercedes-AMG υπερασπίστηκε τον πρώην teammate του και 7άκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 μετά τις δηλώσεις του στην Ουγγαρία.

Για τον Λιούις Χάμιλτον συνεχιζεται μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, καθώς δεν έχει βαθμολογηθεί στους δύο τελευταίους αγώνες, κάτι που τονίζει ακόμα περισσότερο τη δύσκολη πρώτη σεζόν με τη Scuderia Ferrari. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχει βρεθεί αρκετές φορές στη σκιά του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος μετρά ήδη πέντε βάθρα μέσα στη σεζόν και ως αποτέλεσμα η κριτική που δέχεται είανι τεράστια.

«Ο Χάμιλτον είναι ο GOAT»

Ωστόσο, ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ήταν teammate του Χάμιλτον τα τελευταία τρία χρόνια στη Mercedes, θεωρεί πως οι δηλώσεις του 40χρονου οφείλονταν περισσότερο στην ένταση της στιγμής. Στο περιθώριο του GP Ολλανδίας, ο οδηγός της γερμανικής ομάδας είπε:

«Φυσικά λέει ανοησίες όταν το εκφράζει έτσι, γιατί είναι ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών. Όταν βγαίνεις από το μονοθέσιο και μέσα σε δέκα λεπτά βρίσκεσαι μπροστά στα ΜΜΕ, είναι λογικό τα συναισθήματα να σε παρασύρουν. Μια κακή μέρα σε κάνει να νιώθεις έτσι. Την επόμενη, όταν όλα πάνε καλά, η εικόνα αλλάζει εντελώς».

Ο Ράσελ συνέχισε τονίζοντας πως: «Ο Λιούις παραμένει ένας εξαιρετικός οδηγός. Μην ξεχνάμε ότι κέρδισε αμέσως τον sprint αγώνα στην Κίνα στην αρχή της χρονιάς. Έχει ακόμα το ταλέντο και την ταχύτητα. Η Formula 1 δεν είναι εύκολο σπορ – ειδικά αν η ομάδα δεν αποδίδει στο 100%, τα προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα. Και βέβαια, ο Σαρλ είναι επίσης ένας φοβερός οδηγός. Σχεδόν όλοι οι οδηγοί εκτός από τον Πιάστρι και τον Νόρις κοιτάζουν ήδη στο 2026, για μια νέα ευκαιρία να παλέψουν για το πρωτάθλημα. Και για τον Λιούις, αυτό είναι το κίνητρο. Δεν θα μπει στη Formula 1 απλά για να τρέχει – θέλει να διεκδικεί τίτλους».

Μια δύσκολη πρώτη σεζόν με τη Ferrari

Η νίκη στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας παραμένει μέχρι στιγμής η μοναδική μεγάλη επιτυχία του Χάμιλτον και της Ferrari εφέτος. Ο Βρετανός βρίσκεται μόλις 6ος στη βαθμολογία, 42 βαθμούς πίσω από τον Λεκλέρ και χωρίς ακόμα να έχει ανέβει στο βάθρο σε Grand Prix.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι η σεζόν δεν εξελίσσεται ευχάριστα: «Υπάρχει τεράστια πίεση σε αυτό το πρώτο μισό της χρονιάς. Δεν ήταν η πιο απολαυστική περίοδος».

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο πρώτο μισό της χρονιάς του 2025 της Formula 1, στην καθιερωμένη ανασκόπηση του gMotion, sponsored by Ford