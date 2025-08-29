Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ εξασφάλισε το «χρυσό» 7ο πρωτάθλημα στην F1 (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Μόλις δύο οδηγοί στην ιστορία της Formula 1 έχουν κερδίσει ανήμερα των γενεθλίων τους. Αυτό το έκανε ο ένας εκ των δύο πριν από 48 χρόνια. Στο κορυφαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό θα επισκεφθούμε και πάλι την πίστα του Σπα για συναρπαστικούς αγώνες, σε έναν εκ των οποίων είχαμε ανάδειξη ενός 7 φορές πρωταθλητή και ένα GP-φάρσα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1947, γεννήθηκε ο Τζέιμς Χαντ, γιος ενός χρηματομεσίτη. Η χαρισματική αυτή προσωπικότητα έκανε ντεμπούτο στην F1 το 1973, στο Μονακό, οδηγώντας μια March 731 για την ιδιόμορφη ομάδα του Λόρδου Χέσκεθ. Μάλιστα η σεζόν ολοκληρώθηκε με μια δεύτερη θέση στο Ουότκινς Γκλεν, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον. Το 1975, ο Χαντ κέρδισε για πρώτη φορά το GP Ολλανδίας με μια Hesketh 308, αλλά έμεινε χωρίς αγωνιστική θέση στο τέλος της σεζόν καθώς ο ιδιοκτήτης της ομάδας απέσυρε την οικονομική του υποστήριξη. Έτσι, ο Βρετανός αντικατέστησε τον Έμερσον Φιτιπάλντι στη McLaren και κατέκτησε με δραματικό τρόπο το πρωτάθλημα του 1976, έπειτα από μια μυθική κόντρα με τον Νίκι Λάουντα. Ακολούθησαν άλλες τρεις νίκες το 1977 και μια στην ομάδα της Wolf το 1979. Η συνεργασία τους τελικά δεν καρποφόρησε και τον οδήγησε σε πρόωρη απόσυρσή του από το σπορ.

Σαν σήμερα το 1976, ο Τζέιμς Χαντ γιόρτασε τα 29α γενέθλιά του κατακτώντας τη νίκη στο GP Ολλανδίας του Ζάντβορτ και έγινε ο πρώτος εκ των μόλις δύο οδηγών που κέρδισε αγώνα στην F1 ανήμερα των γενεθλίων του. Ο Βρετανός της McLaren χρειάστηκε να αντισταθεί στην ανελέητη πίεση των Κλέι Ρεγκατσόνι (Ferrari) και Μάριο Αντρέτι (Lotus), με την τριάδα αυτή να παίρνει τον τερματισμό με διαφορά μόλις 2 δευτερολέπτων. Επίσης, ο αδικοχαμένος Τομ Πράις οδήγησε εξαιρετικά μια Shadow DN8 και τερμάτισε στην 4η θέση για τους τελευταίους του βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Σαν σήμερα το 1982, παρόλο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ξανά καμία αγωνιστική διοργάνωση αγώνα Formula 1 στην Ελβετία μετά το 1955 και την καταστροφή στο Λε Μαν, η ονομασία «GP Ελβετίας» χρησιμοποιήθηκε ξανά καθώς η Γαλλία ήθελε δύο αγώνες στο καλεντάρι. Tο Πολ Ρικάρ κατείχε ήδη τον τίτλο του GP Γαλλίας. Έτσι, με την βοήθεια της Λέσχης Αυτοκίνησης της Ελβετίας, το δεύτερο γαλλικό event είχε οριοθετηθεί στην πίστα Ντιζόν-Πρενουά. Ο Κέκε Ρόσμπεργκ εκκίνησε από την 8η θέση με μια Williams FW08 και προσπέρασε τη Renault RE30B του Αλέν Προστ με τρεις γύρους να απομένουν, ώστε να κατακτήσει τη νίκη. Αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη νίκη του Φινλανδού στην F1 και τον βοήθησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν, η οποία στιγματίστηκε από δράμα, τραγωδίες και ανατροπές.

Σαν σήμερα το 1993, ένα αργό δεύτερο pit-stop του Αλέν Προστ επέτρεψε στον teammate Ντέιμον Χιλ να τεθεί επικεφαλής στο GP Βελγίου και να κατακτήσει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Ο Γάλλος της πανίσχυρης τότε Williams βρέθηκε στην τρίτη θέση ύστερα από την ατυχία του και συμβιβάστηκε με αυτήν. Έτσι, η βρετανική ομάδα εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο νεαρός Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton τερμάτισε δεύτερος. Ο Τζόνι Χέρμπερτ τερμάτισε 5ος με μια αργή Lotus 107B και προσέφερε τους τελευταίους βαθμούς στην ιστορία της εμβληματικής βρετανικής ομάδας του Κόλιν Τσάπμαν.

Σαν σήμερα το 1999, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ κέρδισε στο Σπα για το GP Βελγίου, μετά από μικροεπαφή του με τον Μίκα Χάκινεν στην πρώτη στροφή. Ο Φινλανδός δεν είχε κάνει καλή εκκίνηση και ο Βρετανός τον προσπέρασε εν τέλει από την εσωτερική. Η δεύτερη θέση του Χάκινεν τον προβίβασε στην κορυφή της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό μπροστά από τον Έντι Ιρβάιν της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2004, ο Κίμι Ράικονεν πήρε πρώτος την καρό σημαία στο χαοτικό GP Βελγίου και κατέκτησε εντυπωσιακά την μοναδική νίκη στη σεζόν για εκείνον και τη McLaren. Στον αγώνα υπήρξαν πολλές αλλαγές στην πρωτοπορία καθώς και τρεις εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας. Μαζί με τον Ράικονεν ανέβηκαν στο βάθρο οι δύο οδηγοί της Ferrari, με δεύτερο τον Μίκαελ Σουμάχερ και τρίτο τον Ρούμπενς Μπαρικέλο. Έτσι ο Γερμανός κατέκτησε και μαθηματικά τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του, κάτι που έχει ισοφαριστεί από μόλις έναν οδηγό έως σήμερα.

Σαν σήμερα το 2010, πραγματοποιήθηκε ακόμη ένα ανατρεπτικό GP Βελγίου λόγω του άστατου καιρού. Η νίκη κατέληξε στον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ηγήθηκε του μεγαλύτερου μέρους του αγώνα. Μάλιστα στους τελευταίους γύρους λόγω της βροχής είχε έξοδο, αλλά κατάφερε να κρατηθεί μακριά από τις μπαριέρες. Έτσι, «πήρε» το αίμα του πίσω για τη χαμένη νίκη του 2008. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαρκ Ουέμπερ και τρίτος ήταν ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2010, ο Ντάνι Πεντρόσα θριάμβευσε στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ και έφτασε τις τρεις νίκες σε μία σεζόν του MotoGP. Ο Μπεν Σπις τερμάτισε δεύτερος και κατέκτησε το καλύτερο αποτέλεσμά του στη μεγάλη κατηγορία. Ο επικεφαλής της βαθμολογίας Χόρχε Λορένθο «έκλεισε» το βάθρο για τη Yamaha.

Σαν σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το φιάσκο του GP Βελγίου. Η έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με την ομίχλη είχαν καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα. Με την κατάσταση να μην καλυτερεύει και τις ώρες να περνούν, η Διεύθυνση Αγώνα έστειλε τα μονοθέσια στην πίστα σε ρυθμούς χελώνας πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας για δύο γύρους. Λίγο αργότερα ανακοίνωσε πως δεν θα υπάρξει δράση στο Σπα και νικητής αναδείχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν. Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Williams και τρίτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον.

Φωτογραφίες: wtf1official/Χ