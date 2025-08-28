Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αναγνωρίζει ότι δεν θα καταφέρει φέτος να υπερασπιστεί τους προηγούμενους τίτλους του στη Formula 1.

Με τρεις συνεχόμενος νίκες στο Ζάντβορτ την περίοδο 2021-2023, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο κυρίαρχος του Grand Prix Ολλανδίας. Όμως ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αναγνωρίζει ότι πλέον η διαφορά από τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις δεν καλύπτεται ούτε... εντός έδρας.

Ο οδηγός της φάνηκε να στηρίζει στη βροχή τις πιθανότητες για κάτι καλό στο Ζάντβορτ. «Ελπίζω ότι θα είμαστε πιο κοντά στην McLaren σε σχέση με τον αγώνα της Ουγγαρίας. Εδώ δεν είναι η καλύτερη πίστα για εμάς όσον αφορά το υπόλοιπο της σεζόν, όμως μπορεί ο καιρός να κάνει τα δικά του, κάτι που πάντα δημιουργεί χάος στον αγώνα», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου του Grand Prix Ολλανδίας.

Ο Φερστάπεν παραδέχτηκε ότι δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου, με δεδομένη την μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία. Όσον για τον στόχο στο Grand Prix Ολλανδίας, σχολίασε: «Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάθε αγωνιστικό τριήμερο αναζητούμε την ευκαιρία για κάτι καλό και να κατανοήσουμε περισσότερο τη συμπεριφορά του μονοθεσίου».