Ο Τζόλιον Πάλμερ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον Κίμι Αντονέλι, που δείχνει να χάνει έδαφος από τον Τζορτζ Ράσελ.

Η κακή φόρμα του Κίμι Αντονέλι έχει αρχίσει να προκαλεί ανησυχία στη Mercedes F1, με τον πρώην οδηγό της Formula 1 Τζόλιον Πάλμερ να προειδοποιεί ότι η ομάδα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «μονοπρόσωπο σχήμα». Ο 19χρονος Ιταλός έχει βαθμολογηθεί μόλις δύο φορές στους τελευταίους εννέα αγώνες, με τα προβλήματα αξιοπιστίας και την έλλειψη ρυθμού μετά τις αναβαθμίσεις της Ίμολα να σκιάζουν το ξεκίνημα της καριέρας του.

Η Mercedes αναγκάστηκε να επιστρέψει σε παλαιότερο εξάρτημα ανάρτησης στην Ουγγαρία, κάτι που φάνηκε να ωφέλησε τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ανέβηκε ξανά στο βάθρο. Ωστόσο, για τον Αντονέλι η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Ο Πάλμερ τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να βρει τρόπο να «ξαναβάλει φωτιά» στον νεαρό οδηγό, προκειμένου να έχει ελπίδες να ξεπεράσει τη Ferrari στη μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Η πίεση του rookie

Το μέλλον του Ιταλού παραμένει αντικείμενο συζήτησης, με τη Mercedes να μην έχει ανακοινώσει ακόμη τη σύνθεση του 2026. Η φημολογία περί πιθανής άφιξης του Μαξ Φερστάπεν δημιούργησε επιπλέον πίεση, αν και η παραμονή του Ολλανδού στη Red Bull ξεκαθάρισε το τοπίο. Παράλληλα, η διοίκηση δείχνει διάθεση να στηρίξει τον rookie, ώστε να δουλέψει χωρίς το βάρος της αμφισβήτησης.

«Βλέπουμε ακόμα αναλαμπές του ταλέντου του, αλλά σε σύγκριση με τον Ράσελ γίνεται όλο και πιο αδύναμος, το αντίθετο δηλαδή από αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν 18χρονο που θα έπρεπε να πλησιάζει σταδιακά τον teammate του», σχολίασε ο Πάλμερ. Για τη Mercedes, η πρόκληση είναι ξεκάθαρη: να βοηθήσει τον Αντονέλι να ξαναβρεί αυτοπεποίθηση, πριν η σεζόν εξελιχθεί οριστικά σε υπόθεση ενός μόνο οδηγού.

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο πρώτο μισό της χρονιάς του 2025 της Formula 1, στην καθιερωμένη ανασκόπηση του gMotion, sponsored by Ford