Σαν Σήμερα: Ο «ευνουχισμός» της Eau Rouge (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Υπήρξε μία χρονιά που τα μονοθέσια της Formula 1 δεν προσέγγιζαν τη θρυλική Eau Rouge με τέρμα το γκάζι και υπήρχε ένας σημαντικός λόγος. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα δούμε τι έγινε σε άλλους αγώνες στο Βέλγιο αλλά και στην Ολλανδία. Στο MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε δύο ακόμη αγώνες σε Τσεχία και ΗΠΑ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1977, ο Νίκι Λάουντα άντεξε στην πίεση του Ζακ Λαφίτ της Ligier και πήρε την τρίτη του νίκη στη σεζόν. Ο πρωτάρης εκείνη τη σεζόν, Πατρίκ Ταμπέ, ήταν κοντά στο πρώτο του βάθρο αλλά έμεινε από καύσιμα στον τελευταίο γύρο. Έτσι στην 3η θέση βρέθηκε ο Τζόντι Σέκτερ.

Σαν σήμερα το 1983, ο Ρενέ Αρνού κατέκτησε τη νίκη στο GP Ολλανδίας του Ζάντβορτ οδηγώντας μια Ferrari 126C3, για την τρίτη του νίκη στη σεζόν και 7η-τελευταία συνολικά στην F1. Με αυτόν τον τρόπο, ο Γάλλος μπήκε στην εξίσωση για τη διεκδίκηση του τίτλου και μαζί του στο βάθρο ανέβηκε ο teammate Πατρίκ Ταμπέ, όπως και ο Τζον Ουάτσον της McLaren.

Σαν σήμερα το 1988, το GP Βελγίου της F1 αποτέλεσε ακόμα έναν διαδικαστικό αγώνα για την πανίσχυρη McLaren-Honda, η οποία σημείωσε το όγδοο 1-2 της στη σεζόν και στέφθηκε έτσι παγκόσμια πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές. Ο Άιρτον Σένα εκκίνησε από την pole position και επικράτησε άνετα του Αλέν Προστ για τη νίκη, με την Benetton αρχικά να καταλαμβάνει τις θέσεις 3 και 4 με τους Τιερί Μπουτσέν και Αλεσάντρο Νανίνι. Παραδόξως ωστόσο, μετά το πέρας της σεζόν, το αποτέλεσμα της ομάδας δεν διατηρήθηκε καθώς οι οδηγοί της αποκλείστηκαν από την κατάταξη του αγώνα λόγω τεχνικών παραβάσεων. Έτσι, η τρίτη θέση του βάθρου κατέληξε στον Ιβάν Καπέλι.

Σαν σήμερα το 1989, γεννήθηκε ο Βάλτερι Μπότας στην πόλη Νάστολα της Φινλανδίας. Τα νεανικά χρόνια του τωρινού άσσου της Alfa Romeo έφεραν αξιόλογες επιδόσεις στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, με αποκορύφωμα αυτών έναν τίτλο στο ανταγωνιστικό παλιό GP3 Series το 2011. Η προοπτική του Μπότας τον έφερε στα λημέρια της F1 και προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Williams, η οποία μάλιστα του προσέφερε ευκαιρίες για τεστ και δοκιμές σε FP1 πολλών Grand Prix του 2012, προβιβάζοντάς τον σε επίσημη θέση οδηγού την επόμενη χρονιά. Μόλις στη δεύτερη σεζόν του με την ομάδα του Γκρόουβ, στην απαρχή της υβριδικής εποχής, ο Φινλανδός τερμάτισε 4ος στη βαθμολογία οδηγών και επιλέχτηκε ως αντικαταστάτης του πρωταθλητή Νίκο Ρόσμπεργκ στο τέλος του 2016, έπειτα από την απρόσμενη απόσυρση του Γερμανού. Ο Μπότας παρέμεινε στην Mercedes έως τα τέλη του 2021 και μετράει 10 νίκες, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να διεκδικήσει κάποιον παγκόσμιο τίτλο.

Σαν σήμερα το 1994, η νίκη για το GP Βελγίου απονεμήθηκε στην ομάδα της Williams και τον Ντέιμον Χιλ ύστερα από τον αποκλεισμό του Μίκαελ Σουμάχερ. Η Benetton B194 του Γερμανού βρέθηκε να παραβαίνει τους τεχνικούς κανονισμούς κι έτσι οι αγωνοδίκες τον απέκλεισαν. Παρά τις ενστάσεις της ομάδας, η απόφαση δεν αναιρέθηκε και οι άλλες δύο θέσεις του βάθρου κατέληξαν στους Μίκα Χάκινεν και Γιος Φερστάπεν. Ο 22χρονος Ρούμπενς της Jordan είχε εκκινήσει από την παρθενική του pole position –ο νεότερος τότε poleman της F1– αλλά εγκατέλειψε. Επίσης, ύστερα από τον θάνατο των Άιρτον Σένα και Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ, οι διοργανωτές είχαν οριοθετήσει ένα σικέιν στο περιβόητο σύμπλεγμα των στροφών Eau Rouge-Raidillon για να μειώσουν τις ταχύτητες στο σχετικό σημείο. Το σικέν αυτό καταργήθηκε λίαν συντόμως, το 1995.

Σαν σήμερα το 2005, ο Βαλεντίνο Ρόσι πήρε πρώτος την καρό σημαία στο Μπρνο της Τσεχίας και κατέκτησε την ένατη νίκη του στη σεζόν, έπειτα από μια μεγάλη μονομαχία με τον Σέτε Ζιμπερνάου μέχρι τον τελευταίο γύρο. Η μονομαχία αυτή ωστόσο ολοκληρώθηκε πριν τον τερματισμό, καθώς ο Ισπανός εγκατέλειψε αποκαρδιωτικά με μηχανικό πρόβλημα. Έτσι δεύτερος ήταν ο Λόρις Καπιρόσι και τρίτος ο Μαξ Μπιάτζι.

Σαν σήμερα το 2008, ο Φιλ Χιλ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών. Ο Αμερικανός έκανε την είσοδό του στην F1 το 1958 και μόλις έναν χρόνο μετά ξεκίνησε να οδηγεί για την Ferrari. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του σημειώθηκε το 1961, όταν και κατέκτησε το μοναδικό του παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Μόντσα, ο έτερος διεκδικητής του τίτλου και Βόλφγκαν Βον Τριπς ενεπλάκη σε ένα τραγικό δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους 15 θεατές. Η Ferrari αποφάσισε να μην συμμετάσχει στον τελευταίο αγώνα στις ΗΠΑ και ο Χιλ, επηρεασμένος από τον χαμό του φίλου του, έχασε σταδιακά το κίνητρό του για τους αγώνες. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1967 μετρώντας 48 εμφανίσεις και τρεις νίκες στην F1, καθώς και πολλές διακρίσεις στους αγώνες αντοχής – μεταξύ άλλων τρεις θριάμβους στο Λε Μαν και το Σίμπρινγκ.

Σαν σήμερα το 2011, η ασταμάτητη ομάδα της Red Bull έκανε το 1-2 στο GP Βελγίου. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έκανε περίπατο από την pole position για την έκτη του νίκη στη σεζόν, με τον Μαρκ Ουέμπερ να προσπερνά επικά τον Φερνάντο Αλόνσο στην Eau Rouge για τη δεύτερη θέση στο highlight του αγώνα. Επίσης, το αγωνιστικό αυτό τριήμερο σήμανε την 20η επέτειο από το ντεμπούτο του Μίκαελ Σουμάχερ στην F1. Ο Γερμανός βετεράνος της Mercedes είχε σταθεί άτυχος στις κατατακτήριες δοκιμές έπειτα από μια σύγκρουσή του πριν τη στροφή Ριβάζ και εκκίνησε 24ος. Ωστόσο, οδήγησε εξαιρετικά για να τερματίσει στην 5η θέση, ενώ ο Παστόρ Μαλντονάντο της Williams εκκίνησε 21ος και τερμάτισε 10ος για τον πρώτο του βαθμό στην F1.

Σαν σήμερα, επίσης το 2011, ο Κέισι Στόνερ αποδείχθηκε ασταμάτητος στην Ινδιανάπολη και σημείωσε την έβδομη νίκη του στη σεζόν του MotoGP, σχεδόν 5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ντάνι Πεντρόσα και τον τοπικό ήρωα, Μπεν Σπις.

Σαν σήμερα το 2016, ο πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον εκκίνησε μόλις 21ος στο GP Βελγίου ως αποτέλεσμα της κακοτυχίας του με την αξιοπιστία. Η Mercedes επέλεξε στρατηγικά να του τοποθετήσει δύο νέους κινητήρες στο μονοθέσιό του, ξεπερνώντας έτσι τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό στη σεζόν. Εκμεταλλευόμενος την φύση της πίστας του Σπα, ο Βρετανός τερμάτισε τρίτος και έκλεισε το βάθρο, με τον Νίκο Ρόσμπεργκ να παίρνει ακόμη μια νίκη-δώρο στη σεζόν. δύο οδηγοί των «Ασημένιων Βελών» πλαισιώθηκαν από τον Ντάνιελ Ρικάρντο της Red Bull Racing.

Σαν σήμερα το 2022, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε επίδειξη δύναμης στο Grand Prix Βελγίου και κέρδισε έχοντας εκκινήσει λόγω ποινής από τη 14η θέση. Ο Ολλανδός έκανε μάλιστα και τον ταχύτερο γύρο και έφυγε από τον αγώνα με διαφορά 93 βαθμών στο πρωτάθλημα οδηγών. Δεύτερος τερμάτισε ο Σέρχιο Πέρεζ ενώ ο poleman, Κάρλος Σάινθ, συμπλήρωσε το βάθρο.

