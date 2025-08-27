Ο διάσημος σχεδιαστής παραδέχθηκε πως η ομάδα του χρόνου δεν θα είναι έτοιμη για τον τίτλο – ούτε για τον Φερστάπεν.

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 Ρικάρντο Πατρέζε έφερε στο φως μια ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχε με τον Άντριαν Νιούι στο Goodwood Festival of Speed, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Άστον Μάρτιν δεν θα είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με τους νέους κανονισμούς του 2026. Ο Βρετανός σχεδιαστής, που ανέλαβε επικεφαλής του τεχνικού τμήματος μετά την αποχώρησή του από τη Red Bull, εμφανίστηκε συγκρατημένος για τις προοπτικές της ομάδας.

«Δεν θα είμαστε έτοιμοι»

Σύμφωνα με τον Πατρέζε, ο Νιούι δήλωσε πως η Άστον Μάρτιν «δεν θα είναι έτοιμη» για να πρωταγωνιστήσει τη νέα χρονιά, παρά τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις του Σίλβερστον και την ενίσχυση του τεχνικού τμήματος με τον Ένρικο Καρντίλε από τη Ferrari. Ο ίδιος μάλιστα παραδέχθηκε πως η ομάδα δεν θα μπορούσε ούτε να υποδεχθεί τον Μαξ Φερστάπεν, καθώς δεν θα ήταν σε θέση να του προσφέρει άμεσα ένα μονοθέσιο ικανό για τίτλο. Όπως θα θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες οι φήμες είχαν «οργιάσει» ότι η Aston Martin είχε κάνει προσφορά ύψους 1 δισεκατομμυρίου στον Ολλανδό για να τον φέρει στην ομάδα.

Η Άστον Μάρτιν θα συνεχίσει το 2026 με τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, ενώ η συνεργασία με τη Honda θα τη μετατρέψει σε εργοστασιακή ομάδα. Ωστόσο, τα ερωτήματα γύρω από την αγωνιστική φόρμα του 44χρονου Αλόνσο και τις μεταπτώσεις στην απόδοση του Στρολ παραμένουν.

Παρά την επιφυλακτικότητα του Νιούι, ο Πατρέζε τόνισε ότι «η καρδιά του ελπίζει να είναι έτοιμοι νωρίτερα» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η ομάδα να κάνει την έκπληξη. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση αυτή δείχνει ότι η Άστον Μάρτιν επιλέγει να κρατήσει χαμηλά τις προσδοκίες ενόψει του 2026, γνωρίζοντας πως ο δρόμος για την κορυφή της Formula 1 είναι μακρύς.