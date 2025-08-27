Ο Σέρχιο Πέρεζ και ο Γκρέιαμ Λόουντον αποκαλύπτουν τα επόμενα βήματα προετοιμασίας πριν από το ντεμπούτο του 2026.

Η Cadillac προετοιμάζεται εντατικά για την παρθενική της σεζόν στη Formula 1 το 2026 και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δοκιμές μέσα στη χρονιά με μονοθέσιο προηγούμενης γενιάς, που θα προέλθει από αντίπαλη ομάδα. Η αποκάλυψη ήρθε από τον νέο οδηγό της ομάδας, Σέρχιο Πέρεζ, και τον επικεφαλής της, Γκρέιαμ Λόουντον, κατά την επίσημη παρουσίαση του project.

Συνεργασία με αντίπαλη ομάδα

Η αμερικανική ομάδα δεν διαθέτει δικό της παλιό μονοθέσιο, καθώς το πρώτο της θα κατασκευαστεί με βάση τους νέους κανονισμούς του 2026. Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος TPC (Testing of Previous Cars), θα χρησιμοποιήσει ένα μονοθέσιο 2022–2024 από μία από τις δέκα υφιστάμενες ομάδες. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση, η Ferrari θεωρείται ο πιο λογικός εταίρος, αφού θα προμηθεύει με κινητήρες την Cadillac μέχρι το 2029.

Ο Πέρεζ, που μαζί με τον Βάλτερι Μπότας θα συγκροτήσει το δίδυμο της Cadillac, αναμένεται να είναι ο βασικός ωφελημένος από την πρόωρη δοκιμαστική δράση. Ο Μεξικανός, χωρίς δεσμεύσεις για το υπόλοιπο του 2025, θα έχει την ευκαιρία να συνηθίσει εγκαίρως τα συστήματα της νέας του ομάδας, σε αντίθεση με τον Μπότας που παραμένει δεσμευμένος με τη Mercedes μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Παράλληλα με τα πλάνα δοκιμών, η Cadillac πραγματοποιεί πλήρεις «προσομοιώσεις αγώνων» με δεκάδες μηχανικούς σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ώστε τα μέλη της να έχουν κοινή εμπειρία και διαδικασίες πριν φτάσουν στη Μελβούρνη τον Μάρτιο του 2026. Όπως τόνισε ο Λόουντον, στόχος είναι «η ομάδα να παρουσιαστεί στο grid χωρίς να υπάρχουν πρωτόγνωρες καταστάσεις για κανέναν».

