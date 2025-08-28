CEO Cadillac F1: «Θα πάρει μερικά χρόνια για να γίνουμε πρωταθλητές»

Σύμφωνα με τον Νταν Τόουρις η Formula 1 είναι ομαδικό σπορ και πρέπει να χτιστεί η χημεία ανάμεσα στα μέλη της νέας ομάδας.

Η Cadillac F1 Team παρουσίασε το οδηγικό της δίδυμο για το 2026, πρώτο έτος συμμετοχής της στη Formula 1. Οι Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ θα είναι τα πρόσωπα της αμερικάνικης ομάδας, όμως πίσω από αυτούς θα εργάζονται περίπου 1.000 άτομα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ο Νταν Τόουρις, CEO της Cadillac F1, μίλησε για το πλάνο της ομάδας και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει τη νέα σεζόν.

«Η Formula 1 είναι η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, η παραμικρή αλλαγή μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην πίστα. Εκεί είναι αναγκαία η εμπειρία. Μπορεί όλοι να σκέφτονται τους οδηγούς, όμως η F1 είναι ένα ομαδικό άθλημα. Πρέπει να χτίσουμε τη χημεία της ομάδας, για αυτό η επιλογή των Μπότας - Πέρεζ ήταν η ιδανική. Ξέρουν τι να περιμένουν, το έχουν ξανακάνει», δήλωσε κατά τη διάρκεια podcast του Bloomberg.

Σε ερώτηση στο πόσο καιρό θα χρειαστεί ώστε η Cadillac να στεφθεί πρωταθλήτρια στη Formula 1, o Τόουρις απάντησε: «Θα πάρει μερικά χρόνια, όμως είμαστε ενθουσιασμένοι και νιώθουμε δέσμευση για τη συμμετοχή μας στην F1. Πρόκειται για μία επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι φιλοδοξίες μέσα στην ομάδα είναι υψηλές. Θα δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να δίνουμε μάχες για τις πρώτες θέσεις».

Ανάλυση: Γιατί η Cadillac F1 διάλεξε τους Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας

Σε άλλες του δηλώσεις, ο Τόουρις διέψευσε τα δημοσιεύματα ότι η Cadillac έχει προσεγγίσει τον Κρίστιαν Χόρνερ για τη θέση του επικεφαλής της ομάδας.

