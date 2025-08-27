Σαν Σήμερα: Το προσπέρασμα του αιώνα του Χάκινεν στον Σουμάχερ (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Ακόμα μία γεμάτη ημέρα από αξιοσημείωτα γεγονότα στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από τη γέννηση ενός πολυαγαπημένου Αυστριακού και ενός Αυστραλού οδηγού, ως τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στον Καναδά. Επιπλέον θα μάθουμε για αγώνες μέχρι το πρόσφατο 2017 όπως και για ένα από τα πιο θρυλικά προσπεράσματα στην ιστορία του σπορ. Φυσικά από το μενού δεν γινόταν να λείπει αγώνας στο MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1959, γεννήθηκε ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ. Η δημοφιλής και αγαπητή αυτή προσωπικότητα προβιβάστηκε στον κόσμο των Grand Prix το 1984, έπειτα από περάσματα στην Formula 3 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού. Μια βραχυπρόθεσμη πορεία στις μικρές ομάδες των ATS και Arrows οδήγησε τον Μπέργκερ στην Benetton το 1986, όταν και ξεκίνησε να κάνει αίσθηση στην F1. Κατέκτησε το GP Μεξικού εκείνη τη χρονιά και κέρδισε άλλους τέσσερις αγώνες σε τρεις σεζόν με την Ferrari. Το 1990 αντάλλαξε θέση με τον τότε πρωταθλητή Αλέν Προστ στη McLaren και κατέκτησε άλλες τρεις νίκες δίπλα στον Άιρτον Σένα. Η επιστροφή του στην Scuderia περιλάμβανε μια εμφατική νίκη το 1994 στο Χοκενχάιμ, όπου και κέρδισε για 10η και τελευταία φορά, το 1997.

Σαν σήμερα το 1967, πραγματοποιήθηκε το πρώτο επίσημο Grand Prix Καναδά για την F1, στην πίστα του Μόσπορ. Η ομάδα της Brabham έκανε το 1-2 με τους Τζακ Μπράμπαμ και Ντένι Χιουλμ, εξασφαλίζοντας μάλιστα τον δεύτερο συνεχόμενο και τελευταίο παγκόσμιο τίτλο της στους κατασκευαστές. Το βάθρο έκλεισε από τον Νταν Γκέρνι που είχε οδηγήσει μια Eagle-Weslake T1G.

Σαν σήμερα το 1976, γεννήθηκε ο Μαρκ Ουέμπερ. Ο πρώην άσσος της Porsche στους αγώνες αντοχής και της Red Bull Racing στην F1, ξεκίνησε να αναρριχάται στην παγκόσμια σκηνή του motorsport όντας ένας εκ των μπροστάρηδων της Mercedes-Benz στα τέλη των ‘90s. Τόσο στο FIA GT, όσο και στις 24 Ώρες Λε Μαν. Το άδοξο τέλος σε εκείνο το project των «Ασημένιων Βελών», οδήγησε τον Ουέμπερ στην F3000, όπου απέδωσε αρκετά καλά ώστε να προβιβαστεί στην F1 το 2002 μέσω της Minardi. Οι σταθερές του επιδόσεις με μονοθέσια χαμηλής δυναμικότητας του επέτρεψαν να εκπροσωπήσει και τις ομάδες των Jaguar και Williams, μέχρι που το 2007 ο Αυστραλός πήγε στη φιλόδοξη Red Bull Racing. Εκεί έμελλε να διατηρηθεί μέχρι την αποχώρησή του το 2013, κατακτώντας 9 νίκες και αφήνοντας έπειτα την F1 για να στεφθεί πρωταθλητής στο WEC με την Porsche, το 2015.

Σαν σήμερα το 1978, ο Μάριο Αντρέτι στέφθηκε νικητής του GP Ολλανδίας στο Ζάντβορτ, με τον Ρόνι Πέτερσον να τερματίζει δεύτερος για το τέταρτο 1-2 της Lotus εκείνη την σεζόν. Ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα, παρόλο που έχασε προσωρινά την τρίτη του θέση στην εκκίνηση, κατάφερε να την ανακτήσει λίαν συντόμως και πλαισίωσε τους δύο πρωταγωνιστές του event στο βάθρο οδηγώντας για την Brabham-Alfa Romeo. Με τρεις αγώνες πλέον να απομένουν, το πρωτάθλημα κατασκευαστών είχε ήδη εξασφαλιστεί από την ομάδα του Κόλιν Τσάπμαν και ο τίτλος στους οδηγούς θα κρινόταν μεταξύ των Αντρέτι και Πέτερσον.

Σαν σήμερα το 1989, στο GP Βελγίου η ιστορική ομάδα της Lotus απέτυχε να προκριθεί σε Grand Prix της F1 και με τα δύο μονοθέσιά της για πρώτη φορά, με τους Νέλσον Πικέ και Σατόρου Νακατζίμα να μένουν εκτός εξαιτίας της κακής δυναμικής της Lotus-Judd 101. Ο καιρός στο Σπα αφορούσε βροχερές και κρύες συνθήκες, κάτι που αξιοποίησε στο έπακρο ο Άιρτον Σένα. Ο Βραζιλιάνος πρωταθλητής ηγήθηκε τον αγώνα από την pole position μέχρι και τον τερματισμό για την πέμπτη του νίκη στη σεζόν, με τον Αλέν Προστ να κρατιέται μπροστά από την Ferrari του Νάιτζελ Μάνσελ στο 1-2 της McLaren-Honda.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ επέδειξε εξαιρετικά στοιχεία οδήγησης υπό βροχή, μονομαχώντας με τον Ντέιμον Χιλ στο GP Βελγίου, όπου και κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη. Ο Γερμανός πρωταθλητής της Benetton είχε εκκινήσει μόλις 16ος αλλά πήρε το ρίσκο και παρέμεινε στα σλικ ελαστικά του όταν ξεκίνησε να βρέχει, κερδίζοντας θέσεις και χρόνο. Μοιραία ήταν πιο αργός έναντι των υπολοίπων που είχαν αλλάξει τύπο ελαστικών, αλλά μπόρεσε να κρατήσει πεισματικά πίσω του τον Χιλ. Η αμυντική του συμπεριφορά οδήγησε τους αγωνοδίκες να του απονέμουν αποκλεισμό ενός αγώνα με αναστολή. Η βροχή σταμάτησε προσωρινά και η πλάστιγγα έγειρε υπέρ του Σουμάχερ. Η μάχη για τη νίκη έλαβε τέλος όταν ο Χιλ τιμωρήθηκε για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane, συμβιβαζόμενος έτσι με τη δεύτερη θέση. Ο Μάρτιν Μπραντλ της Ligier τερμάτισε τρίτος για το τελευταίο του βάθρο στην F1.

Σαν σήμερα το 2000, οι Μίκα Χάκινεν και Μίκαελ Σουμάχερ προσέφεραν ανεκτίμητες στιγμές στο GP Βελγίου και τη μυθική πίστα του Σπα. Ο Φινλανδός της McLaren έχασε αρχικά την πρωτοπορία στο πρώτο σκέλος του αγώνα, έπειτα από ένα απροσδόκητο λάθος του στην έξοδο από τη στροφή Στάβελοτ. Έχοντας εξαιρετικό ρυθμό, πλησίασε τον Σουμάχερ και τρεις γύρους πριν τον τερματισμό είχε πολύ καλή έξοδο από τη Ραντιγιόν. Ωστόσο, οι δύο πρωταγωνιστές είχαν βρει στο διάβα τους την BAR-Honda του Ρικάρντο Ζόντα. Ο Χάκινεν ξάφνιασε τον Σουμάχερ επιλέγοντας την δεξιά πλευρά για να ρίξει γύρο στον Ζόντα, με τα τρία μονοθέσια να βρίσκονται πλάι-πλάι προς τη στροφή Λε Κομπ. Εκμεταλλευόμενος τη διαφορά ταχύτητας και την πιο ευνοϊκή γραμμή, ο Φινλανδός τέθηκε επικεφαλής και τελικά κέρδισε, κάνοντας μια προσπέραση που θα μείνει για πάντα στην μνήμη των φίλων των αγώνων.

Σαν σήμερα το 2006, ο Φελίπε Μάσα εκκίνησε στο GP Τουρκίας από την pole position - την πρώτη του στην F1! Μάλιστα, κατάφερε να τη μετατρέψει και στην παρθενική του νίκη στην F1, σε μία από τις τρεις συνεχόμενες επιτυχίες του στο Ιστανμπούλ Παρκ με την Ferrari. Σε ό,τι αφορά την μάχη για τον τίτλο, κερδισμένος από τον αγώνα υπήρξε ο Φερνάντο Αλόνσο της Renault, ο οποίος επωφελήθηκε από την ολιγωρία της Ferrari στη φάση των pit-stops εν μέσω περιόδου αυτοκινήτου ασφαλείας, ώστε να τερματίσει οριακά δεύτερος. Ο Μίκαελ Σουμάχερ, αφού καθυστέρησε στο pit stop του και έχασε τη θέση του από τον Ισπανό, τον καταδίωξε έως τον τερματισμό και τελικά συμβιβάστηκε με την τρίτη θέση του βάθρου, μένοντας πλέον πίσω του στη βαθμολογία οδηγών για 12 βαθμούς.

Σαν σήμερα το 2017, οι Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ μονοπώλησαν το ενδιαφέρον σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του GP Βελγίου, με τον Βρετανό της Mercedes να κρατά αρχικά πίσω του τον Γερμανό της Ferrari. Η μεταξύ τους μονομαχία εντάθηκε στο δεύτερο μισό του αγώνα, όταν είχε αποχωρήσει το αυτοκίνητο ασφαλείας έπειτα από καθαρισμό της πίστας από θραύσματα που είχαν σκορπίσει οι Force India των Σέρχιο Πέρεζ και Έστεμπαν Οκόν. Ο Φέτελ έδειχνε να έχει τον πρώτο λόγο μετά την στροφή Λα Σορς, αλλά ο Χάμιλτον μείωσε έξυπνα τον ρυθμό του πριν την Eau Rouge, ώστε να του κόψει την φόρα και να διατηρηθεί μπροστά στην ευθεία Κέμελ. Τελικά κέρδισε για πέμπτη φορά στη σεζόν, μειώνοντας παράλληλα τη βαθμολογική του διαφορά από τον Φέτελ στους 7 βαθμούς. Το βάθρο «έκλεισε» ο Ντάνιελ Ρικάρντο της Red Bull.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο εκκίνησε μόλις 6ος στο GP Μεγάλης Βρετανίας του MotoGP αλλά οδήγησε εξαιρετικά την εργοστασιακή του Ducati, ώστε να γίνει ο πρώτος αναβάτης που κατέκτησε τέσσερις νίκες στη σεζόν. Αρκετά κοντά του στη δεύτερη θέση αλλά αδυνατώντας να επιχειρήσει μια προσπέραση στον τελευταίο γύρο, ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Yamaha, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να ολοκληρώνει το βάθρο.

