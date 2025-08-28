Η Mercedes-Benz αποχωρεί από τη Nissan πουλώντας το μερίδιό της

Το συνταξιοδοτικό ταμείο της Mercedes-Benz διέθεσε το ποσοστό 3,8% που κατείχε στη Nissan, την ώρα που η ιαπωνική φίρμα προσπαθεί να υλοποιήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την πώληση του μεριδίου της στη Nissan, ύψους 3,8%, έναντι περίπου 47,83 δισ. γιεν (324,65 εκατ. δολάρια). Η κίνηση έγινε μέσω του συνταξιοδοτικού ταμείου της γερμανικής εταιρείας, το οποίο είχε αποκτήσει τις μετοχές το 2016.

Το πακέτο μετοχών πουλήθηκε προς με έκπτωση σχεδόν 6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Παρά την πτώση, η ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά, με το 70% των μετοχών να καταλήγει σε δέκα μεγάλους επενδυτές.

Η Mercedes ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή της στη Nissan δεν είχε στρατηγική σημασία και περιέγραψε την πώληση ως «καθαρισμό χαρτοφυλακίου». Δεν έδωσε περισσότερα σχόλια πέραν της επίσημης ανακοίνωσης.

Οι προκλήσεις της Nissan

Για τη Nissan, η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Η εταιρεία έκλεισε το τελευταίο τρίμηνο με ζημιές 535 εκατ. δολαρίων, ενώ οι μετοχές της έχασαν σχεδόν 6% την ημέρα της συναλλαγής. Ο νέος CEO, Ίβαν Εσπινόσα, παρουσίασε σχέδιο εξυγίανσης που προβλέπει μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας από 3,5 σε 2,5 εκατ. οχήματα ετησίως και μείωση εργοστασίων από 17 σε 10 έως το 2027.

Η Nissan συνεχίζει να αναζητά σταθερότητα μετά την αποχώρηση του Κάρλος Γκοσν και τα σκάνδαλα που ακολούθησαν, ενώ η συνεργασία με τη Renault έχει αναθεωρηθεί ώστε το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής να πέσει από το 15% στο 10%.

Η Renault εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Nissan με ποσοστό 35,7%, ενώ πρόσφατα υπέστη ζημιές ύψους 11 δισ. δολαρίων από την αποτίμηση της συμμετοχής της. Η πώληση του μεριδίου από τη Mercedes δείχνει ότι οι παραδοσιακές συμμαχίες στην αυτοκινητοβιομηχανία περνούν περίοδο αναδιάταξης, σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις για τις ιαπωνικές μάρκες είναι πιο έντονες από ποτέ, κυρίως στις αγορές των ΗΠΑ και της Κίνας.