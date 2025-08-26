Η μάρκα ανακοινώνει άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης για όλα τα μοντέλα της, με διάρκεια έως 60 μήνες και σταθερές μηνιαίες δόσεις.

Η Omoda & Jaecoo κάνει την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου πιο εύκολη με την παρουσίαση ενός νέου προγράμματος χρηματοδότησης που προσφέρεται με μηδενικό επιτόκιο. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα διαθέσιμα μοντέλα της μάρκας και αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Όροι και προϋποθέσεις

Προκαταβολή : από 35%

: από 35% Διάρκεια δανείου : 12 έως 60 μήνες

: 12 έως 60 μήνες Επιτόκιο : 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75)

: 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75) Δόσεις : σταθερές, χωρίς επιβάρυνση από τόκους

: σταθερές, χωρίς επιβάρυνση από τόκους Διαχειριστικά έξοδα: €280

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με τη Santander Consumer Finance, μετά από θετική αξιολόγηση. Συνοδεύεται από πακέτο ασφάλισης Star Insurance και την Ασφάλιση Προστασίας Δανείου, η οποία καλύπτει το υπόλοιπο του δανείου σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος.

Διαθεσιμότητα

Το νέο πρόγραμμα ισχύει για όλα τα μοντέλα OMODA και JAECOO, με ευέλικτη διάρκεια αποπληρωμής και απλή διαδικασία έγκρισης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων εμπόρων ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.