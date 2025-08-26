Σαν Σήμερα: Η τύχη άρχισε να γυρίζει την πλάτη στον Χάμιλτον (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα συνέβησαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

To καλοκαίρι μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, όχι όμως οι ατελείωτες ιστορίες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στον κόσμο της Formula 1 θα θυμηθούμε ανατρεπτικά Grand Prix σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες. Από το πρωτάθλημα της McLaren τη δεκαετία του 1980 έως έναν αγώνα που δεν ξεκινούσε ποτέ. Επιπλέον θα μάθουμε για μία ακόμη μάχη ανάμεσα σε Σεμπάστιαν Φέτελ και Λιούις Χάμιλτον. Στο σημερινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνονται αγώνες στο MotoGP και ένα ξεχωριστό Ράλλυ Φινλανδίας στο WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, ο Άλαν Τζόουνς εκμεταλλεύτηκε τις πολλαπλές ατυχίες του Ζιλ Βιλνέβ και κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Ολλανδίας. Ο Αυστραλός άφησε πίσω του τους Τζόντι Σέκτερ με Ferrari και Ζακ Λαφίτ με Ligier. O Βιλνέβ εγκατέλειψε έπειτα από οδηγία της ομάδας καθώς το κλατάρισμα ελαστικού του προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιό του.

Σαν σήμερα το 1984, η McLaren έκανε το 1-2 στο GP Ολλανδίας με τον Αλέν Προστ να κερδίζει, τον Νίκι Λάουντα να τον ακολουθεί και το βάθρο να ολοκληρώνεται από τον Νάιτζελ Μάνσελ της Lotus. Παράλληλα, η ομάδα του Ουόκινγκ κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών για πρώτη φορά μετά το 1974, με τρεις αγώνες να απομένουν. Στο μεταξύ, δύο μέρες μετά το πέρας του event επισημοποιήθηκε η συμφωνία του Άιρτον Σένα με την ομάδα της Lotus, με το τριετές συμβόλαιό του να ξεκινά το 1985.

Σαν σήμερα το 1990, η δράση του GP Βελγίου για την F1 χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά δύο φορές πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, εξαιτίας πολλαπλών ατυχημάτων. Η πρώτη εκκίνηση επηρεάστηκε από δύο συγκρούσεις στην πρώτη στροφή μεταξύ Νέλσον Πικέ/Νάιτζελ Μάνσελ και Στέφανο Μόντενα/Σατόρου Νακατζίμα, ενώ στη δεύτερη εκκίνηση ο Πάολο Μπαρίλα συγκρούστηκε άσχημα στην Eau Rouge και γέμισε την πίστα με θραύσματα. Όταν κύλησαν επιτέλους ομαλά τα πράγματα μετά την τρίτη εκκίνηση, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα έκανε περίπατο από την pole position και επικράτησε της Ferrari του Αλέν Προστ, επεκτείνοντας παράλληλα το προβάδισμά του στη βαθμολογία οδηγών. Ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα, επίσης το 1990, γράφτηκε ιστορία στη Φινλανδία και στο Ράλλυ Χιλίων Λιμνών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC). Η νίκη κατέληξε για πρώτη φορά σε μη-Σκανδιναβό οδηγό. Συγκεκριμένα, ο θρυλικός Κάρλος Σάινθ Sr. είχε οδηγήσει ένα Toyota Celica GT-Four τέταρτης γενιάς και ξεπέρασε για 19 δευτερόλεπτα το Mitsubishi Galant VR-4 που οδήγησε ο ντόπιος ήρωας και νικητής του 1981, Άρι Βάτανεν. Στην τρίτη θέση, σχεδόν 5 λεπτά πιο πίσω, ήταν -επίσης με Galant- ο Κένεθ Έρικσον.

Σαν σήμερα το 2001, το GP Τσεχίας του Μπρνο για τα 500cc του «παλιού» MotoGP προσέφερε μια εντυπωσιακή μονομαχία ανάμεσα στους Βαλεντίνο Ρόσι και Μαξ Μπιάτζι, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα και άδοξα. Ο Ιταλός της Yamaha, παρόλο που είχε καταγράψει νέο ρεκόρ πίστας ώστε να εκκινήσει από την pole position, έπεσε στον 12ο γύρο. Επέστρεψε στη μάχη και πρόλαβε να ανακάμψει μέχρι την 10η θέση. Όμως ο «Γιατρός» έμεινε μόνος του στην πρωτοπορία και επικράτησε της Honda του Άλεξ Κριβιγιέ για 3,3 δευτερόλεπτα. Η τρίτη θέση του βάθρου καταλήφθηκε από τον Λόρις Καπιρόσι της Honda.

Σαν σήμερα το 2007, ο Λιούις Χάμιλτον δέχθηκε το πρώτο του πλήγμα στις ελπίδες του για έναν ονειρικό παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1. Ο Βρετανός της McLaren έμοιαζε να οδεύει προς μια άνετη τρίτη θέση, μπροστά από τον ομόσταβλο και συν-διεκδικητή του τίτλου Φερνάντο Αλόνσο, μέχρι που κλάταρε απροσδόκητα το εμπρός-δεξί ελαστικό στην στροφή 9. Τελικά ολοκλήρωσε τον αγώνα μόλις στην 5η θέση. ο Αλόνσο προβιβάστηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ενώ η Ferrari έκανε το 1-2 με νικητή τον Φελίπε Μάσα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ιστανμπούλ Παρκ, μπροστά από τον Κίμι Ράικονεν.

Σαν σήμερα το 2012, η μάχη για τον τίτλο στο MotoGP απέκτησε νέο ενδιαφέρον, καθώς ο Ντάνι Πεντρόσα επικράτησε εντυπωσιακά του Χόρχε Λορένθο για τη νίκη στο Μπρνο της Τσεχίας και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους 13 βαθμούς. Τρίτος τερμάτισε ο Καλ Κράτσλοου της Tech 3.

Σαν σήμερα το 2018, το GP Βελγίου της F1 διεξήχθη έχοντας μια (τυπικά) καινούρια ομάδα στο grid, καθώς η Force India γλύτωσε τη διάλυση κατά την καλοκαιρινή διακοπή ύστερα από την πλήρη εξαγορά της από τον επιχειρηματία Λόρενς Στρολ, μέσω μιας εταιρείας του ονόματι Racing Point UK Ltd. Η αναδιαρθρωμένη πλέον ομάδα σημείωσε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, καθώς οι Σέρχιο Πέρεζ και Έστεμπαν Οκόν τερμάτισαν στις θέσεις 5 και 6 για τους πρώτους βαθμούς της Racing Point. Πιο μπροστά, ο Σεμπάστιαν Φέτελ επέστρεψε στις επιτυχίες έπειτα από δύο απογοητευτικές εμφανίσεις σε Γερμανία και Ουγγαρία, προσπερνώντας τον poleman, Λιούις Χάμιλτον, για να κατακτήσει την 52η νίκη του στην F1 – μάλιστα ξεπέρασε τον Αλέν Προστ και ανέβηκε τρίτος στη λίστα των οδηγών με τις περισσότερες νικών της F1.

Σαν σήμερα, επίσης το 2018, το GP Μεγάλης Βρετανίας ακυρώθηκε για όλες τις κατηγορίες του MotoGP καθώς η βροχή κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων με ασφάλεια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ακυρώθηκε αγώνας για την μεγάλη κατηγορία μετά το «μαύρο» GP Μαλαισίας του 2011 στο οποίο είχε σκοτωθεί ο Μάρκο Σιμοντσέλι.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ