Το τρομακτικό ατύχημα του Πέδρο Ακόστα στις κατατακτήριες αποκάλυψε τα αδύναμα σημεία ασφάλειας της νέας πίστας της Ουγγαρίας.

Το Σάββατο στις κατατακτήριες του MotoGP στην Ουγγαρία, η εικόνα έκανε όλους να παγώσουν: η KTM του Πέδρο Ακόστα, μετά από πτώση στη στροφή 8, εκτοξεύτηκε πάνω από τα προστατευτικά και παραλίγο να χτυπήσει έναν καμεραμάν της Dorna. Ο εικονολήπτης σώθηκε στο… χιλιοστό, καθώς η μοτοσικλέτα χτύπησε πρώτα στην κάμερα και κατόπιν κατέληξε ξανά στις μπαριέρες αέρος.

Ο καμεραμάν βγήκε εντελώς αλώβητος, όμως το περιστατικό φούντωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια του Balaton Park, που φέτος φιλοξενεί για πρώτη φορά αγώνα MotoGP. Ήδη οι αρχικές αλλαγές στη χάραξη είχαν γίνει με γνώμονα την έγκριση της FIA, όμως η στροφή 8 –μία από τις ταχύτερες του γύρου– αποδείχθηκε παγίδα, με αρκετούς αναβάτες να πέφτουν εκεί το Σάββατο.

Το περιστατικό και οι αντιδράσεις

Ο Ακόστα έχασε το μπροστινό λόγω εμφανούς «chatter», με τη μοτοσικλέτα να σκαρφαλώνει στο χαλίκι και να περνάει πάνω από τα προστατευτικά δίχτυα. Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το MotoGP δείχνει πόσο κοντά βρέθηκε ο καμεραμάν στο να δεχτεί το χτύπημα.

Παρά το σοκαριστικό περιστατικό, η διοίκηση της πίστας εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την πρεμιέρα. Ο Τζιανπάολο Ματεούτσι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, δήλωσε: «Οι οδηγοί χαρακτήρισαν την πίστα μοναδική και πρόκληση που τους αρέσει. Οι φίλαθλοι διασκέδασαν και το ίδιο περιμένουμε και στον αγώνα της Κυριακής».

Σκιές πάνω από τη νέα πίστα

Το περιστατικό πάντως επισκίασε τον ενθουσιασμό. Ενώ οι διοργανωτές ήθελαν το Balaton Park να παρουσιαστεί ως μια νέα πρόκληση για το MotoGP, το βίντεο με τον καμεραμάν δείχνει ότι υπάρχει ακόμη δουλειά για να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε με άνεση τη νίκη στο σπριντ, αφήνοντας πίσω του τους Ντι Τζιαναντόνιο και Μορμπιντέλι, σε έναν αγώνα με περιορισμένες προσπεράσεις. Όμως η συζήτηση του Σαββάτου δεν αφορούσε τα αποτελέσματα, αλλά το σοκ από μια σκηνή που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία.