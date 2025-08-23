Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1 βρήκε τρόπο να κάνει… αγωνιστική κίνηση με αμαξάκι γκολφ, τρομάζοντας την Κέλι Πικέ και σκορπίζοντας γέλιο στο διαδίκτυο.

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι περίοδος ξεκούρασης για τους οδηγούς της Formula 1, αλλά ο Μαξ Φερστάπεν δεν δείχνει να χαλαρώνει ποτέ πραγματικά. Λίγες μέρες πριν επιστρέψει στη δράση στο Grand Prix Ολλανδίας, ο τετράκις πρωταθλητής έγινε viral χάρη σε ένα βίντεο που δείχνει πόσο… ανταγωνιστικός παραμένει ακόμη και σε στιγμές διακοπών.

Η προσπέραση

Το στιγμιότυπο ανέβηκε από τον οδηγό της Formula E, Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα, και δείχνει τον Φερστάπεν να οδηγεί ένα αμαξάκι γκολφ, έχοντας στο πλάι του την Κέλι Πικέ και την κόρη της. Αντί να ακολουθήσει το κανονικό μονοπάτι, αποφάσισε ναβγει εκτός... πίστας, πραγματοποιώντας μια προσπέραση που προκάλεσε δυνατές φωνές από την Πικέ και γέλιο σε όλους τους υπόλοιπους.

Ο Φερστάπεν μπορεί να μην παλεύει φέτος για το πρωτάθλημα –βρίσκεται 97 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι– όμως οι φίλοι του είδαν μια πιο χαλαρή πλευρά του, σε ένα βιντεάκι (παρακάτω, στο 2ο σλάιντ) που αποδεικνύει ότι για εκείνον κάθε όχημα είναι ευκαιρία για μια προσπέραση.

Ένας διαφορετικός Μαξ

Εν μέσω μιας δύσκολης σεζόν, ο Ολλανδός δείχνει να απολαμβάνει τις μέρες ξεκούρασης με φίλους και οικογένεια, ταξιδεύοντας στην Ιταλία. Το viral κλιπ ήταν ίσως η πιο καλοκαιρινή στιγμή ενός οδηγού που συνήθως μας έχει συνηθίσει σε απόλυτη συγκέντρωση και σοβαρότητα. Αυτήν τη φορά, όμως, ήταν η σειρά των θαυμαστών να τον δουν να γελά και να προκαλεί γέλιο με μια απρόσμενη «προσπέραση» εκτός πίστας.