Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για καταιγίδες και δυνατές βροχοπτώσεις στην περιοχή που βρίσκεται η πίστα του Ζάντβορτ, το τριήμερο 29-31 Αυγούστου.

Η επόμενη σεζόν είναι η τελευταία του Grand Prix Ολλανδίας στη Formula 1, μιας και το συμβόλαιο με την FOM δεν πρόκειται να ανανεωθεί. Φέτος ο αγώνας στην πίστα του Ζάντβορτ είναι ο πρώτος μετά την καλοκαιρινή διακοπή, με τη δράση να διεξάγεται από 29 έως 31 Αυγούστου.

Με μία εβδομάδα να μας χωρίζει, η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για δυνατές βροχές και καταιγίδες όλο το αγωνιστικό τριήμερο, με τις πιθανότητες ειδικά για την Κυριακή να ξεπερνούν το 70%.

Η πρόσφατη εμπειρία από το Grand Prix Βελγίου (όπου η εκκίνηση καθυστέρησε 80 λεπτά) επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα σημερινά μονοθέσια της F1 δεν μπορούν να αγωνιστούν υπό συνθήκες δυνατής βροχής, καθώς το «σπρέι» από τους τροχούς περιορίζει επικίνδυνα την ορατότητα για τους οδηγούς που ακολουθούν.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν καθυστερήσεις στη διεξαγωγή του Grand Prix Ολλανδίας, με τη FIA να παρακολουθεί τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

