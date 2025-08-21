Η έναρξη παραγωγής γιορτάστηκε στο εργοστάσιο της Ζίλινα, στη Σλοβακία.

Η Kia έκανε ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη, καθώς άρχισε την παραγωγή ενός EV σε εργοστάσιό της στη Γηραιά Ήπειρο. Πρόκειται για το EV4 hatchback, το οποίο κατασκευάζεται πλέον στη Ζίλινα της Σλοβακίας.

Το EV4 hatchback έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά και η παραγωγή του στη Σλοβακία θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Kia όσον αφορά τα logistics, τους χρόνους παράδοσης και τα συνολικά κόστη.

Το Kia EV4 βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP και είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας: τη βασική με χωρητικότητα 58,3 kWh και την μεγάλη 81,4 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 630 χλμ.