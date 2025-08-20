Φορτηγό που μετέφερε Τesla έγινε παρανάλωμα (vid)

Η φωτιά κατέστρεψε πέντε ηλεκτρικά οχήματα και έκλεισε για ώρες έναν αυτοκινητόδρομο στην Καλιφόρνια.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα στην Καλιφόρνια, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε επτά καινούρια Tesla τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητόδρομο I-5, στην περιοχή Sylmar. Η φωτιά ξεκίνησε από το ίδιο το όχημα μεταφοράς και επεκτάθηκε γρήγορα στο ρυμουλκούμενο, καταστρέφοντας σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που μετέφερε.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο οδηγός πρόλαβε να απομακρυνθεί έγκαιρα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η κατάσβεση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μπαταρίες λιθίου των ηλεκτρικών οχημάτων συνέχισαν να τροφοδοτούν τις εστίες φωτιάς, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να διαρκέσει αρκετές ώρες. Η κυκλοφορία διακόπηκε για μεγάλο διάστημα και η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο παρέμεινε προβληματική μέχρι αργά τη νύχτα.

Αν και τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται ακόμη, μαρτυρίες οδηγών αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε κοντά στους πίσω τροχούς του φορτηγού. Η συγκεκριμένη κατηφόρα του I-5 έχει μεγάλη κλίση, κάτι που ενδεχομένως οδήγησε σε υπερθέρμανση των φρένων και αποτέλεσε την αρχική αιτία.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια της μεταφοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αν και τα Tesla δεν ήταν οι «υπαίτιοι» της πυρκαγιάς, η εμπλοκή τους δημιούργησε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για τους πυροσβέστες, αφού η κατάσβεση φωτιάς σε μπαταρίες υψηλής τάσης είναι πιο περίπλοκη και χρονοβόρα. Παρά ταύτα, το σημαντικό είναι ότι δεν σημειώθηκαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.