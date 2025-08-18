Ο Τζέιμς Βόουλς της Williams προβλέπει ότι στο τέλος του 2026 θα υπάρξει μεγάλη κίνηση στην αγορά οδηγών της Formula 1.

Η Silly Season του 2025 στον κόσμο της Formula 1 δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που περιμέναμε. Το μεταγραφικό παζάρι δεν είχε μεγάλες εκπλήξεις, κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2026 αυτό αναμένεται να αλλάξει, καθώς πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν μια… καυτή Silly Season.

There’s an F1 paddock in Times Square for tonight’s F1 Movie premiere.



🎥 DHL pic.twitter.com/AM4tePWhzl — Vincenzo Landino (@vincenzolandino) June 16, 2025

Μία κομβική χρονιά

Ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, εκτιμά ότι η επόμενη «μεγάλη ανακατάταξη» στην αγορά οδηγών της Formula 1 θα συμβεί στο τέλος του 2026, όταν λήγουν πολλά κορυφαία συμβόλαια. Μιλώντας στο Sky Sports F1, ο Βάουλς ανέφερε:

«Πιστεύω ότι το τέλος του 2026 θα είναι άλλη μια μεγάλη κίνηση στην αγορά οδηγών. Εκείνη την περίοδο λήγουν πολλά συμβόλαια», είπε ο Βρετανός.

Πράγματι, οδηγοί όπως ο Λιούις Χάμιλτον, ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Πιερ Γκασλί έχουν συμφωνίες που ολοκληρώνονται τότε. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς της Williams, Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ. Όσον αφορά τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, οι όροι στο συμβόλαιό του, του επιτρέπουν να ορίσει εκείνος το μέλλον του.

Παρά την κινητικότητα που αναμένεται, ο Βάουλς εμφανίζεται σίγουρος ότι η ομάδα του θα κρατήσει το υπάρχον δίδυμο: «Η απλή απάντηση είναι ότι έχω δύο οδηγούς που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε: στη μακροπρόθεσμη προοπτική της ομάδας, στις επενδύσεις που γίνονται και στην κατεύθυνση που έχουμε για να επιστρέψουμε στις νίκες».

Η συνεργασία Σάινθ – Άλμπον έχει αποδώσει καρπούς. Η Williams βρίσκεται στην 5η θέση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, οδηγώντας τη μάχη του midfield, και αυτό δίνει στον Βάουλς ένα ισχυρό χαρτί ενόψει της νέας εποχής του 2026.

Ο Φερστάπεν ως το πρόσωπο «κλειδί»

Οι φήμες για ενδεχόμενη αποχώρηση του Μαξ Φερστάπεν από τη Red Bull και πιθανή μετακίνηση στη Mercedes είχαν αναστατώσει την αγορά στο 2025. Ωστόσο ο Ολλανδός επισημοποίησε στην Ουγγαρία πως δεν σκοπεύει να φύγει από την ομάδα του Μίλτον Κινς.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να φύγει στο τέλος της επόμενης χρονιάς από την αυστριακή ομάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα επιλέξει να το κάνει, με το ισχύον του συμβόλαιο να λήγει το 2028.