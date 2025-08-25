Σαν Σήμερα: Ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε ντεμπούτο στην F1 (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Γεμάτο με πολλές και διάφορες ιστορίες είναι το σημερινό μας ταξίδι στο χρόνο με τη Formula 1 σε πρωταγωνιστικό ρόλο και πάλι. Το πρώτο Grand Prix που θα επισκεφθούμε πραγματοποιήθηκε πριν από 40 ολόκληρα χρόνια και το πιο πρόσφατο πριν από 12 χρόνια. Πρωταθλητές έλαμψαν με το οδηγικό τους ταλέντο, ενώ ένας Γερμανός που εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων της ιστορίας έκανε το ντεμπούτο του. Επιπλέον το WRC επιστρέφει με δύο ξεχωριστούς αγώνες ενώ στο MotoGP ο Μαρκ Μάρκεθ έγραψε ιστορία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, ο Νίκι Λάουντα κέρδισε το Grand Prix Ολλανδίας οδηγώντας μια McLaren MP4/2B στην πίστα του Ζάντβορτ. Γνωρίζοντας πως σίγουρα θα υστερήσει από τον Αλέν Προστ στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Αυστριακός επιστράτευσε όλη του την οδηγική ευφυΐα, για την οποία έχει μείνει γνωστός, και επικεντρώθηκε στη ρύθμιση του μονοθεσίου αποκλειστικά για τον αγώνα. Εκκινώντας μόλις από την 10η θέση, ο Λάουντα ήταν ήδη 5ος μετά το πέρας του πρώτου γύρου και λίγο πριν τα μισά της διαδρομής αναρριχήθηκε στην πρωτοπορία. Στους τελευταίους 12 γύρους έδωσε μια συγκλονιστική τροχό με τροχό μονομαχία με τον Προστ, ο οποίος εν τέλει δεν μπόρεσε ποτέ να προσπεράσει τον πεισματάρη αλλά πανέξυπνο πρωταθλητή, τερματίζοντας δεύτερος για μόλις 0,232 δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η 25η και τελευταία νίκη του Λάουντα, καθώς ο Αυστριακός αποσύρθηκε οριστικά ως οδηγός στο τέλος της σεζόν.

Σαν σήμερα, επίσης το 1985, ο Τίμο Σάλομεν κέρδισε μέσα στην πατρίδα του για το Ράλλυ Φινλανδίας (ή Ράλλυ Χιλίων Λιμνών), γράφοντας έτσι ιστορία ως ο πρώτος οδηγός στα χρονικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) με τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε μία σεζόν. Ο Φινλανδός είχε ήδη θριαμβεύσει στην Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία και την Αργεντινή ενόψει του ένατου γύρου στα πάτρια εδάφη, οδηγώντας πάντα ένα Peugeot 205 T16 Group B. Το επίτευγμα του «Ιπτάμενου Φινλανδού» έμελλε να ισοφαριστεί 20 ολόκληρα χρόνια αργότερα από τον Σεμπαστιέν Λεμπ.

Σαν σήμερα το 1991, ο θρυλικός Μίκαελ Σουμάχερ έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1, αντικαθιστώντας τον φυλακισμένο Μπερτράν Γκασό στη νεοφώτιστη ομάδα της Jordan για το GP Βελγίου. Ο νεαρός Γερμανός συγκέντρωσε πάνω του όλη την προσοχή όταν κατετάγη 7ος στις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά ο αγώνας του ολοκληρώθηκε άδοξα μετά από ελάχιστες στροφές λόγω προβλήματος στον συμπλέκτη. Η απήχησή του μοιραία επισκίασε την εξαιρετική επίδοση του ομόσταυλου Αντρέα Ντε Τσέζαρις, ο οποίος εγκατέλειψε άδοξα ενώ έδινε μάχη για τη νίκη. Θριαμβευτής ήταν ο Άιρτον Σένα ο οποίος επικράτησε του teammate του στη McLaren, Γκέρχαρντ Μπέργκερ. Το βάθρο έκλεισε ο Νέλσον Πικέ της Benetton.

Σαν σήμερα το 1996, ένα μεγάλο ατύχημα του Γιος Φερστάπεν στον 11ο γύρο καθόρισε την τελική έκβαση του GP Βελγίου, με το αυτοκίνητο ασφαλείας να κάνει την εμφάνισή του και να εξαναγκάζει πολλούς οδηγούς σε αλλαγή ελαστικών. Ο πρωτάρης και poleman, Ζακ Βιλνέβ δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στο κάλεσμα της Williams προς τα pits και παρέμεινε περισσότερο στην πίστα, χάνοντας έτσι την πρωτοπορία από τον Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός της Ferrari δεν απειλήθηκε και πήρε πρώτος την καρό σημαία όντας 5,6 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Καναδό, ενώ το βάθρο έκλεισε από τον Μίκα Χάκινεν της McLaren.

Σαν σήμερα το 2001, ο Κεν Τίρελ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών. Η ομάδα του Βρετανού έδωσε το παρών στην F1 για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ξεκινώντας από το 1970 και ολοκληρώνοντας την πορεία της το 1998 όταν εξαγοράστηκε από την British American Racing. Μέσα σε αυτά τα χρόνια υπήρξαν σπουδαίοι οδηγοί που μας συστήθηκαν μέσω αυτής της ομάδας όπως οι Φρανσουά Σεβέρ, Στεφάν Μπέλοφ και Ζαν Αλεζί. Τα μονοθέσια που αξιοποιούσε ο Tyrrell στην ομάδα του γνώρισαν πολλές δόξες κυρίως στα χέρια του Τζάκι Στιούαρτ, με τον Σκωτσέζο να στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής το 1969, 1971 και 1973. Με την πάροδο των χρόνων, η Tyrrell μετεξελίχθηκε στη Honda και την περιβόητη Brawn GP, με την τελευταία να εξαγοράζεται με τη σειρά της το 2010 από την Mercedes-AMG. Η φαινομενικά ανίκητη τωρινή ομάδα της F1 έχει τις ρίζες της στο ταπεινό αγωνιστικό τμήμα που διηύθυνε ο Κεν Τίρελ.

Σαν σήμερα το 2002, ο Μαξ Μπιάτζι κέρδισε το GP Τσεχίας του ανανεωμένου MotoGP, ο οποίος μάλιστα κέρδισε στην πίστα του Μπρνο για έβδομη φορά στην καριέρα του και σημείωσε την πρώτη νίκη της τετράχρονης Yamaha M1 στη μεγάλη κατηγορία. Ο Νταϊτζίρο Κάτο ήταν στη 2η θέση και τρίτος ο Τόρου Ουκάβα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2002, ο Σεμπαστιέν Λεμπ κατέγραψε την πρώτη από τις 79 νίκες του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), επικρατώντας του ανταγωνισμού στο παρθενικό Ράλλυ Γερμανίας με ένα Citroën Xsara. Ο Γάλλος, ξεπέρασε στο πλήρως ασφάλτινο event το Peugeot 206 του Ρίτσαρντ Μπερνς με διαφορά 14 δευτερολέπτων. Μάλιστα, έμελλε να διατηρηθεί αήττητος στη Γερμανία για τα επόμενα 7 χρόνια.

Σαν σήμερα το 2006, ο Σεμπάστιαν Φέτελ έκανε την παρθενική του εμφάνιση σε επίσημο αγωνιστικό τριήμερο ενός Grand Prix της Formula 1, οδηγώντας για την BMW-Sauber στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Τουρκίας. Έτσι, έγινε ο νεότερος τότε οδηγός στην ιστορία του πρωταθλήματος, σε ηλικία 19 ετών και 53 ημερών. Μάλιστα ξεπέρασε το όριο ταχύτητας στο pit-lane, μόλις 6 δευτερόλεπτα μετά την έξοδό του από το γκαράζ. Στατιστικά πρόκειται για τη μικρότερη χρονική διάρκεια που χρειάστηκε να περάσει ώστε να τιμωρηθεί οδηγός με ποινή. Μικρή σημασία είχε το λάθος αυτό, με τον Φέτελ να εντυπωσιάζει μέσα στην ημέρα όντας ταχύτερος όλων στην δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Σαν σήμερα το 2013, το δεύτερο μισό της σεζόν στην F1 ξεκίνησε με το GP Βελγίου στο θρυλικό Σπα. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ προσπέρασε άμεσα τον poleman, Λιούις Χάμιλτον, στην ευθεία Κέμελ και έκτοτε να εξαφανίζεται στον ορίζοντα. Ο Γερμανός πολυπρωταθλητής της Red Bull Racing ξεπέρασε τον Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari για σχεδόν 17 δευτερόλεπτα, με τον Χάμιλτον απλώς να τους πλαισιώνει στο βάθρο. Αυτή έμελλε να αποδειχθεί η πρώτη από τις 9 συνεχόμενες νίκες του Φέτελ έως το τέλος της σεζόν, οδηγώντας τον σταδιακά σε έναν επιβλητικό τέταρτο παγκόσμιο τίτλο.

Σαν σήμερα, επίσης το 2013, ο Μαρκ Μάρκεθ συνέχισε να γράφει ιστορία στην παρθενική του χρονιά στο MotoGP, κερδίζοντας στο Μπρνο της Τσεχίας ώστε να γίνει ο πρώτος rookie με 5 νίκες σε μία σεζόν. Στην προκειμένη περίπτωση, ο νεαρός Ισπανός επικράτησε σε μια μεγάλη μονομαχία με τον Ντάνι Πεντρόσα και την εργοστασιακή Yamaha του Χόρχε Λορένθο. Εν τέλει η Honda έκανε το 1-2, με τον Λορένθο τρίτο σε ένα αμιγώς ισπανικό βάθρο.

Σαν σήμερα το 2019, στην πίστα του Σίλβερστον για το GP Μεγάλης Βρετανίας του MotoGP γίναμε μάρτυρες σε ένα από τα πιο κλειστά και επικά photo-finishes στα χρονικά των Grand Prix μοτοσικλετών. Πρωταγωνιστής ήταν οι Ισπανοί Άλεξ Ρινς και Μαρκ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Suzuki καταδίωκε μανιωδώς τον θρύλο της Honda για μεγάλο διάστημα, βγαίνοντας εξαιρετικά από την τελευταία στροφή Γούντκοτ ώστε να βρεθεί στο πλάι του. Τελικά είχε αρκετή φορά ώστε να κατακτήσει τη δεύτερη νίκη της καριέρας του, με διαφορά μόλις 0,013 δευτερόλεπτα.

Φωτογραφίες: stuart_dent/Χ