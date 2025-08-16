Ένα μήνα μετά την καρατόμησή του από το ρόλο του επικεφαλής της ομάδας της Formula 1, ο Βρετανός αποχωρεί οριστικά από την αυστριακή εταιρεία.

Ο Κρίστιαν Χόρνερ, ο μέχρι πρότεινος μακροβιότερος επικεφαλής ομάδας στη Formula 1, απομακρύνθηκε πλέον και επίσημα από κάθε διευθυντικό ρόλο στη Red Bull, έναν μήνα μετά την αιφνιδιαστική του καρατόμηση.

Ο 51χρονος Βρετανός είχε αποπεμφθεί από τη θέση του επικεφαλής και CEO της Red Bull Racing λίγες ημέρες μετά το GP Μ. Βρετανίας, βάζοντας τέλος σε μια 20ετή πορεία στο Μίλτον Κινς. Η απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, ελήφθη έπειτα από πίεση των μετόχων, με την αυστριακή πλευρά της εταιρείας να επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο.

Οριστικά παρελθόν από τη Red Bull

Παρά την απομάκρυνσή του από την καθημερινή λειτουργία, ο Χόρνερ παρέμενε τυπικά καταχωρημένος ως διευθυντής σε τέσσερις εταιρείες της Red Bull στη Βρετανία: Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains, που διαχειρίζεται τους υφιστάμενους κινητήρες της Honda, καθώς και τη Red Bull Powertrains 2026.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν τα νέα έγγραφα του Companies House, ο Χόρνερ έχει πλέον απομακρυνθεί και επισήμως από όλες τις θέσεις διευθυντή μέσα στις τελευταίες 48 ώρες. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως έχει επιτευχθεί συμφωνία αποζημίωσης με τον Βρετανό.

Στη θέση του, για καθαρά διοικητικούς λόγους, είχε προστεθεί ήδη από τον Ιούλιο ο Στέφαν Σάλτσερ, επικεφαλής HR της Red Bull σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εποχή Χόρνερ στη Red Bull

Ο Χόρνερ ανέλαβε την ομάδα το 2005 και υπό την ηγεσία του η Red Bull κατέκτησε οκτώ παγκόσμιους τίτλους οδηγών – τέσσερις με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και τέσσερις με τον Μαξ Φερστάπεν – καθώς και έξι πρωταθλήματα κατασκευαστών, μετατρέποντας την ομάδα σε κυρίαρχη δύναμη στη Formula 1.

Σκιές και αντιπαραθέσεις

Η καριέρα του ωστόσο στιγματίστηκε από την περσινή υπόθεση με καταγγελίες για «ανάρμοστη συμπεριφορά» απέναντι σε υπάλληλο, τις οποίες πάντως εσωτερική έρευνα τον απάλλαξε. Παρά την αθώωση, το περιστατικό ενέτεινε τις εντάσεις με την αυστριακή διοίκηση, η οποία ανησυχούσε για την υπερβολική δύναμη που είχε συγκεντρώσει ο Χόρνερ.

Η νέα εποχή

Η Red Bull τοποθέτησε τον Λοράν Μέκις, πρώην επικεφαλής της Racing Bulls, ως διάδοχό του στο τιμόνι της κύριας ομάδας. Παράλληλα, ο Άλαν Περμέιν ανέλαβε τον ρόλο του team principal στη Racing Bulls, προερχόμενος από τη θέση του αγωνιστικού διευθυντή.

Με την επίσημη διαγραφή του Χόρνερ από τα μητρώα, κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο δύο δεκαετιών, που συνδύασε θριάμβους, αντιπαραθέσεις και έντονες ίντριγκες στην κορυφή της Formula 1.

