Τα τελευταία χρόνια οι αγώνες της Formula 1 έχουν σχεδόν απαγορευτεί στη βροχή, κάτι το οποίο οδηγεί σε στιγμές ντροπής για το σπορ, όπως φέτος στο Βέλγιο.

Η Formula 1 βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας στις βρόχινες συνθήκες, καθώς τα σύγχρονα μονοθέσια παράγουν τεράστια ποσά νερού και περιορίζουν την ορατότητα σε επικίνδυνο βαθμό. Αυτό τόνισε ο Στέφαν Νοουλς, επικεφαλής κανονισμών της Red Bull Racing, λίγες μέρες μετά το χαοτικό ξεκίνημα στο Grand Prix Βελγίου, όπου ο αγώνας καθυστέρησε κατά 80 λεπτά λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Μιλώντας στο Inside Track Podcast, ο Νοουλς εξήγησε τους λόγους πίσω από το πρόβλημα διεξαγωγής αγώνων υπό βροχή: «Με τα σημερινά μονοθέσια έχουμε μεγάλο θέμα ορατότητας. Σηκώνουν τεράστιες ποσότητες νερού, επειδή είναι πολύ μεγάλα και παράγουν ισχυρότατη κάθετη δύναμη από το πάτωμα, που ρουφάει το νερό και το εκτοξεύει στον αέρα. Έχουμε πραγματικό πρόβλημα και νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει κάτι δραματικά. Ίσως να ξεκινούσαμε λίγο νωρίτερα χρονικά τον αγώνα, αλλά δεν νομίζω πως θα άλλαζε ουσιαστικά η εικόνα».

Οι αποτυχημένες δοκιμές της FIA

Η FIA έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, δοκιμάζοντας καλύμματα τροχών (mudguards) με στόχο τον περιορισμό της εκτόξευσης νερού. Ωστόσο, τα πειράματα απέτυχαν, καθώς η κύρια πηγή που παράγει το σπρέι νερού αποδείχθηκε ότι είναι ο πίσω διαχύτης.

Ο επικεφαλής μονοθέσιων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, δήλωσε στο Motorsport.com: «Ξέραμε από την αρχή ότι υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες για την ομίχλη: το νερό που σηκώνει ο διαχύτης και αυτό που βγαίνει από τους τροχούς. Δοκιμάσαμε πλήρη καλύμματα τροχών, ακόμα και πέρα από το πρακτικό, για να δούμε το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε. Το τεστ στο Σίλβερστον πέρυσι ήταν πολύ αδύναμο και μικρό, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να δουλέψει. Με τις νέες δοκιμές καταλάβαμε ότι τα καλύμματα έχουν κάποια επίδραση, αλλά όχι αρκετή ώστε να αποτελούν λύση. Επομένως, επιστρέφουμε στο μηδέν».

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως το project έχει παγώσει: «Ας πούμε ότι απαντήσαμε σε κάποια ερωτήματα και ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αλλά δεν νομίζω ότι συνεχίζεται ως πρόγραμμα προς το παρόν. Τώρα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να προστατεύσουμε τους αγώνες από ακυρώσεις».

Οι αντιδράσεις των οδηγών

Η μεγάλη καθυστέρηση στο Σπα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον επέκριναν την απόφαση, θεωρώντας πως ο αγώνας έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Από την άλλη, ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari υπερασπίστηκε τη διεύθυνση αγώνα, λέγοντας ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα.

Η ελπίδα είναι ότι οι κανονισμοί του 2026 θα βελτιώσουν την κατάσταση, καθώς τα νέα μονοθέσια θα έχουν μικρότερους διαχύτες, μικρότερη εξάρτηση από το ground effect και πιο στενά ελαστικά, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα νερού που εκτοξεύεται στην ατμόσφαιρα.

