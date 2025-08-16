Lamborghini Fenomeno: Tο νέο υβριδικό V12 φαινόμενο των 1.065 ίππων

Με μόλις 29 μονάδες παγκοσμίως και τιμή που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ, η Fenomeno επαναφέρει την ιταλική υπερβολή στο απόγειό της, με επιδόσεις που προκαλούν… σεισμικές δονήσεις.

Λίγες ημέρες πριν από το Monterey Car Week, η Lamborghini παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια μοντέλα της σύγχρονης ιστορίας της. Η νέα Fenomeno αποτελεί την πιο ακραία εκδοχή της υβριδικής πλατφόρμας της Revuelto, φέρνοντας μαζί της αναβαθμισμένη ισχύ, μοναδικό σχεδιασμό και την αύρα ενός αυτοκινήτου που προορίζεται για μια ελίτ συλλεκτών.

Η εμφάνιση του αμαξώματος μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από concept car, αλλά με σαφείς αναφορές στον «ταύρο» της Sant’Agata. Μπροστά, τα αιχμηρά LED φωτιστικά συνδυάζονται με ένα καπό με μεγάλους αεραγωγούς και μια επιθετική μάσκα με ενσωματωμένη χρωματική γραμμή στον εμπρός διαχύτη. Στο πλάι, οι μεγάλες εισαγωγές αέρα πίσω από τις πόρτες υπογραμμίζουν τον κεντρομήχανο χαρακτήρα, ενώ η στάση του αυτοκινήτου είναι τόσο χαμηλή που μοιάζει έτοιμο να «καρφωθεί» στην άσφαλτο. Το πίσω μέρος είναι εξ ολοκλήρου νέο, με carbon fiber κάλυμμα κινητήρα, κάθετα τοποθετημένα φωτιστικά σχήματος Υ και τετραπλές εξατμίσεις στο κέντρο.

Κάτω από το εντυπωσιακό αυτό περίβλημα βρίσκεται ο βελτιωμένος V12 των 6,5 λίτρων της Lamborghini, ο οποίος έχει ανέβει στους 833 ίππους (από 814), πλαισιωμένος από τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια μεγαλύτερη μπαταρία 7 kWh. Ο συνδυασμός αυτός αποδίδει συνολικά 1.065 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 350 km/h. Η αυτονομία σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία φτάνει στα 20 km, κυρίως για κίνηση εντός πόλης ή αθόρυβες αναχωρήσεις από πολυτελείς βίλες.

Η καμπίνα παραμένει πιστή στη λογική της Revuelto, με τρεις ψηφιακές οθόνες (μία μπροστά από τον οδηγό, μία κεντρική και μία για τον συνοδηγό), επιβλητικό τιμόνι και σχεδιασμό που ισορροπεί ανάμεσα στο hi-tech και την αγωνιστική αίσθηση. Οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι σχεδόν απεριόριστες, με χρώματα, ραφές και υλικά που επιλέγονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε 29 αυτοκίνητα παγκοσμίως, με τιμή που ξεκινά από περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ προ φόρων. Με τέτοια σπανιότητα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε Fenomeno θα βρει θέση σε κλειστά γκαράζ δίπλα σε άλλες «ιερές αγελάδες» της Lamborghini, όπως οι Veneno και Centenario. Η Fenomeno δεν είναι απλώς ένα ακόμη hypercar. Είναι μια δήλωση ισχύος, σχεδιαστικής τόλμης και τεχνολογικής εξέλιξης, που θυμίζει πως η Lamborghini εξακολουθεί να γράφει την ιστορία της με κεφαλαία γράμματα — και με ήχο που μπορεί να καταγραφεί ακόμα και στον σεισμογράφο.