Η Ford σχεδιάζει ηλεκτρικά μοντέλα με ίδια αυτονομία αλλά κατά 1/3 μικρότερη μπαταρία

Ο απώτερος στόχος είναι η μείωση κόστους και βάρους, χωρίς συμβιβασμούς στην εμβέλεια

Η Ford ανακοίνωσε ότι η επόμενη γενιά ηλεκτρικών της μοντέλων θα χρησιμοποιεί μπαταρίες έως και 30% μικρότερες από τον ανταγωνισμό, διατηρώντας ωστόσο παρόμοια αυτονομία. Το σχέδιο, όπως το παρουσίασε ο Doug Field – επικεφαλής του τμήματος EV και πρώην στέλεχος της Tesla – βασίζεται σε μια «εμμονή με την αποδοτικότητα», ώστε να μειωθεί το βάρος και το κόστος χωρίς να θυσιαστεί η πρακτικότητα.

Η νέα πλατφόρμα Ford Universal EV θα κάνει πρεμιέρα σε ένα μεσαίο ηλεκτρικό pickup, με μπαταρία περίπου 51 kWh – σχεδόν τη μισή χωρητικότητα από αυτή ενός σημερινού F-150 Lightning. Η εταιρεία στοχεύει να πετύχει αυτονομία που θα ανταγωνίζεται τις μεγαλύτερες μπαταρίες της αγοράς, χάρη σε βελτιωμένη αεροδυναμική, μειωμένα μηχανικά μέρη και ελαφρύτερη κατασκευή.

To μέγεθος (της μπαταρίας) μετράει

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την τάση των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων, που συχνά εξοπλίζονται με ογκώδεις μπαταρίες, αυξάνοντας σημαντικά την τιμή και το βάρος τους. Μια μικρότερη και πιο αποδοτική μπαταρία μπορεί να μειώσει το κόστος κατασκευής κατά χιλιάδες ευρώ, βελτιώνοντας την κερδοφορία και καθιστώντας τα ηλεκτρικά πιο προσιτά στο ευρύ κοινό.

Με την EV μονάδα της να έχει καταγράψει ζημιές άνω των 12 δισ. δολαρίων την τελευταία διετία, η Ford ποντάρει ότι αυτή η «ανατροπή» στην προσέγγιση της ηλεκτροκίνησης θα της δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται, ειδικά στην αγορά των πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων.