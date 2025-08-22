Σαν Σήμερα: Το ντεμπούτο των Hypercars στο Λε Μαν (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Η Formula 1 επιστρέφει στη σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα του παρελθόντος, με έναν αγώνα που ανέδειξε παγκόσμιο πρωταθλητή. Σήμερα θα μάθουμε για μία επική μονομαχία, η οποία έστεψε νικητή στο Indycar τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και για ένα ιδιαίτερο 24ωρο αγώνα στο Μαν. Στο MotoGP θα μείνουμε για μια ακόμη φορά στο Μπρνο της Τσεχίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1954, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κατέκτησε το GP Ελβετίας όντας επικεφαλής από την εκκίνηση έως τον τερματισμό και έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Δεύτερος ήταν ο Χοσέ Φροιλάν Γκονζάλεζ για λογαριασμό της Ferrari. Μετά το τραγικό δυστύχημα στο Λε Μαν την επόμενη χρονιά, δεν πραγματοποιήθηκε ξανά Grand Prix επί ελβετικού εδάφους.

Σαν σήμερα το 1999, η οβάλ πίστα του Σικάγο στο Σίσερο φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα του πρωταθλήματος Indycar. Ύστερα από μια όμορφη μονομαχία ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Ντάριο Φρανκίτι, ο Κολομβιανός της Chip Ganassi Racing πήρε τη νίκη με διαφορά μόλις 0,783 δευτερολέπτων. Μάλιστα, έμελλε να ολοκληρώσει τη σεζόν ισόβαθμος με τον Σκωτσέζο στους 212 βαθμούς, κατακτώντας το πρωτάθλημα στη διαφορά νικών (7-3 υπέρ του Μοντόγια).

Σαν σήμερα το 2004, ο Σέτε Ζιμπερνάου κέρδισε στην πίστα του Μπρνο για το GP Τσεχίας του MotoGP και ενίσχυσε τις ελπίδες του για τον τίτλο, μειώνοντας τη βαθμολογική διαφορά του από τον πρωτοπόρο Βαλεντίνο Ρόσι στους 17 πόντους. Ο Ισπανός της Honda υπήρξε επικεφαλής στο μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα, κρατώντας πίσω ένα τρενάκι με τους Ρόσι, Μαξ Μπιάτζι, Άλεξ Μπάρος και Νίκι Χέιντεν.

Σαν Σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκαν οι 24 Ώρες του Λε Μαν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος του WEC. O αγώνας είχε αλλάξει ημερομηνία ώστε να επιτραπεί η προσέλευση θεατών λόγω άρσης περιορισμών των μέτρων για την Covid-19. Εκείνη τη χρονιά έκαναν ντεμπούτο τα Le Mans Hypercars με την Toyota Gazoo Racing να είναι το μεγάλο φαβορί. Πράγματι η ιαπωνική ομάδα αποδείχθηκε ως η κυρίαρχη δύναμη και έκανε το 1-2 στο θρυλικό αγώνα μετά από 371 γύρους. Νικητές αναδείχθηκαν οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ με το GR010 Hybrid και έτσι έγραψαν ιστορία. Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη της Toyota στο θρυλικό αγώνα.

Φωτογραφίες: wec media