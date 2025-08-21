Σαν Σήμερα: Ο Ράικονεν κέρδισε το πρώτο GP Τουρκίας στην F1 (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει.

Για μία ακόμη ημέρα η δράση στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι περιορισμένη, καθώς το καλοκαίρι ήταν ανέκαθεν ευκαιρία για ολιγοήμερες διακοπές. Στη Formula 1 θα μάθουμε για τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Τουρκία πριν από 19 χρόνια, ενώ ένας (ίσως αδικημένος) Βραζιλιάνος έχει γενέθλια. Στο MotoGP θα μάθουμε για την παρθενική νίκη ενός πολυαγαπημένου αναβάτη στο Μπρνο της Τσεχίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1992, γεννήθηκε ο Φελίπε Νασρ στην πόλη της Μπραζίλια. Ο Βραζιλιάνος είχε μια αξιόλογη πορεία στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων και, μετά από μερικά τεστ με την Williams, πήρε το ντεμπούτο του στην F1 το 2015 μέσω της Sauber. Μάλιστα κατάφερε να τερματίσει 5ος στο εναρκτήριο GP Αυστραλίας, συνεχίζοντας να στηρίζει την μικρομεσαία ομάδα με κάποιους σποραδικούς τερματισμούς στους βαθμούς έως το τέλος της σεζόν. Το 2016 αποδείχθηκε δυσκολότερο αλλά ο Νασρ τερμάτισε 9ος στο χαοτικό GP Βραζιλίας, παίρνοντας 2 πολύτιμους βαθμούς ώστε να φέρει τη Sauber πάνω από την Manor στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Το αποτέλεσμα αυτό της εξασφάλισε ένα καθοριστικό χρηματικό ποσό, με την ίδια ωστόσο να μην τον διατηρεί για το 2017 και να τον αντικαθιστά με τον Πασκάλ Βερλάιν. Ο Βραζιλιάνος έστρεψε την προσοχή του στους αγώνες αντοχής και έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες στο πρωτάθλημα της IMSA και στο WEC.

Σαν σήμερα το 2005, φιλοξενήθηκε ο πρώτος αγώνας F1 στην καινούρια πίστα της Κωνσταντινούπολης, στην Τουρκία. Το νέο δημιούργημα του Χέρμαν Τίλκε αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές στον κόσμο, εξαιτίας των υψομετρικών διαφορών της χάραξης και κυρίως της απαιτητικής στροφής 8 με τέσσερις κορυφές. Το Grand Prix αυτό κερδήθηκε από τον Κίμι Ράικονεν της McLaren, με τον βασικό αντίπαλό του στο πρωτάθλημα, Φερνάντο Αλόνσο, να τερματίζει στη δεύτερη θέση για την Renault. Η έτερη McLaren του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια δεν μπόρεσε να φέρει την ομάδα στο 1-2. Ο Κολομβιανός είδε τον Τιάγκο Μοντέιρο να τον χτυπά ενώ του έριχνε γύρο στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, επιτρέποντας έτσι στον Αλόνσο να τον προσπεράσει.

Σαν σήμερα το 2016, το GP Τσεχίας του MotoGP στο Μπρνο προσέφερε έναν ανατρεπτικό και βροχερό αγώνα που έμελλε να αφήσει εποχή, χάρις στην παρθενική νίκη του Καλ Κράτσλοου. Ο Βρετανός της δορυφορικής LCR Honda είχε εκκινήσει μόλις 10ος και έχασε πέντε θέσεις σχεδόν αμέσως, αλλά επωφελήθηκε από την επιλογή σκληρών ελαστικών που έδειχναν ιδανικότερα στο στεγνό δεύτερο μισό του αγώνα. Ο Κράτσλοου, μαζί με τον Βαλεντίνο Ρόσι, ξεκίνησαν έτσι να κερδίζουν θέσεις και ο Βρετανός είχε τεθεί ήδη πρωτοπόρος με 7 γύρους να απομένουν, βάζοντας πλώρη για έναν ιστορικό θρίαμβο στο MotoGP. Μάλιστα έγινε ο πρώτος Βρετανός νικητής σε αγώνα για την μεγάλη κατηγορία μετά το 1981 και τον Μπάρι Σιν. Ο Ρόσι τερμάτισε δεύτερος και τρίτος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ.

Next up on the World Tour of mind-boggling @marcmarquez93 saves...it's Brno! 🌎



Here's the Spaniard somehow staying upright at the penultimate corner in 2016! 😱👏#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/d9SzPUEkkp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 30, 2019

Φωτογραφίες: thebishf1/Χ