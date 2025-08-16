Οι «ταύροι» δεν είναι καθόλου χαρούμενοι με τον τρόπο που η γερμανική ομάδα χειρίστηκε τις φήμες που τη συνέδεαν με τον Ολλανδό πρωταθλητή της Formula 1.

Τους τελευταίους μήνες το κύριο θέμα της Silly Season της Formula 1 ήταν η πιθανή μετακίνηση του Μαξ Φερστάπεν από τη Red Bull Racing στη Mercedes-AMG F1. O Ολλανδός, σύμφωνα πάντα με όσα κυκλοφόρησαν, είχε την επιλογή να αποχωρήσει από τους «ταύρους» εφόσον ορισμένοι όροι στο συμβόλαιό του δεν είχαν εκπληρωθεί μέχρι την καλοκαιρινή διακοπή.

Στο περιθώριο του αγώνα στην Ουγγαρία ο Φερστάπεν επιβεβαίωσε πως και το 2026 θα αγωνίζεται για τη Red Bull Racing.

Η Mercedes στο στόχαστρο των «ταύρων»

Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, κατηγόρησε ανοιχτά τον επικεφαλής και CEO της Mercedes, Τότο Βολφ, ότι ήταν αυτός που τροφοδότησε τις φήμες περί πιθανής μετακίνησης του Μαξ Φερστάπεν στη Mercedes. Μιλώντας στην Kronen Zeitung και αναφερόμενος στη ρήτρα απόδοσης που υπάρχει στο συμβόλαιο του Φερστάπεν, ο Μάρκο σχολίασε χαμογελώντας:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το όλο ζήτημα έγινε πολύ ενοχλητικό. Πάνω απ’ όλα, όλοι νόμιζαν ότι ήξεραν καλύτερα από εμάς τι έλεγε η ρήτρα εξόδου», είπε.

Ο Μάρκο άφησε αιχμές για τον Βολφ, υποστηρίζοντας ότι εκείνος «φούσκωσε» την υπόθεση: «Όλα αυτά τα ανακάτεψε λίγο ο Τότο. Αλλά για μένα ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι θα ήταν παράλογο για τον Μαξ να αλλάξει ομάδα το 2026. Όλα ξεκινάνε από λευκό χαρτί το 2026: κανείς δεν ξέρει ποιος θα έχει τον καλύτερο κινητήρα ή το καλύτερο σασί. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορούν να πάνε στραβά».

Οι κανονισμοί του 2026 και η αβεβαιότητα

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μία περίοδο που εντείνεται η συζήτηση για το αν η Red Bull Racing θα παραμείνει κορυφαία ομάδα με τους νέους κανονισμούς του 2026, ειδικά καθώς η συνεργασία με τη Ford για τη μονάδα ισχύος βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Ο Μάρκο άφησε ένα «παράθυρο» ανοιχτό για το μέλλον του Ολλανδού, τονίζοντας: «Αν ήμουν ο Φερστάπεν, θα το έβλεπα πρώτα αυτό και μετά θα αποφάσιζα».

Με τα νέα τεχνικά δεδομένα να αλλάζουν ριζικά το τοπίο, η παραμονή ή όχι του Φερστάπεν στη Red Bull τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να εξαρτηθεί από την απόδοση του νέου μονοθεσίου και κινητήρα.

