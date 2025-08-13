Το Koenigsegg Jesko Absolut συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 0-400-0 χλμ./ώρα, αφήνοντας πίσω κάθε ηλεκτρικό και θερμικό hypercar της εποχής μας.

Στον κόσμο των hypercars, οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα – και οι αριθμοί του Koenigsegg Jesko Absolut είναι απλώς εξωπραγματικοί. Το σουηδικό «βλήμα» ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή διαδικασία 0-400-0 χλμ./ώρα σε μόλις 25,21 δευτερόλεπτα, γράφοντας ιστορία και εκθρονίζοντας το μέχρι πρότινος ρεκόρ του ηλεκτρικού Rimac Nevera R (25,79 δευτ.).

Η επίδοση αυτή δεν είναι απλώς ένα νέο ρεκόρ· είναι η απόδειξη ότι η Koenigsegg παραμένει ασταμάτητη στην αναζήτηση της απόλυτης ταχύτητας. Με τη χρήση της νέας λειτουργίας «Absolut Overdrive» και βελτιωμένων στρατηγικών λογισμικού, οι μηχανικοί περιόρισαν τις παρεμβάσεις του traction control στην εκκίνηση, επιτρέποντας εκρηκτικές επιταχύνσεις που έφεραν το αποτέλεσμα-ορόσημο. Και όλα αυτά, μάλιστα, σε πίστα που ακόμα στέγνωνε, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο βάρος στο κατόρθωμα.

Νούμερα που αλλάζουν την ιστορία

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, αρκεί να θυμηθεί ότι το 2017 η Bugatti Chiron είχε πετύχει 0-400-0 χλμ./ώρα σε 41,96 δευτερόλεπτα. Το Jesko Absolut το κάνει πάνω από 16 δευτερόλεπτα ταχύτερα. Μόνο η επιτάχυνση μέχρι τα 400 χλμ./ώρα χρειάστηκε 16,77 δευτερόλεπτα, ενώ το φρενάρισμα από αυτή την ασύλληπτη ταχύτητα ολοκληρώθηκε σε μόλις 8,44 δευτερόλεπτα.

Το καλύτερο για τους λίγους και εκλεκτούς ιδιοκτήτες του Jesko Absolut είναι ότι οι βελτιώσεις που οδήγησαν σε αυτό το ρεκόρ θα περάσουν σε όλα τα αυτοκίνητα παραγωγής, δίνοντάς τους την ευκαιρία να νιώσουν στο πετσί τους την ίδια «έκρηξη» ταχύτητας που ξαναγράφει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Στον κόσμο των κορυφαίων hypercars, το Jesko Absolut δεν είναι απλώς άλλη μια σελίδα στην ιστορία· είναι το νέο κεφάλαιο που όλοι οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουν να φτάσουν. Μέχρι τότε, ο τίτλος του απόλυτου κυρίαρχου της ταχύτητας ανήκει δικαιωματικά στη Σουηδία.