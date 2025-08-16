Λιγότεροι από τους μισούς οδηγούς του grid της Formula 1 βρέθηκαν στην κορυφή της κατάταξης έστω και για έναν γύρο στο 2025 μέχρι τώρα.

Συνολικά 14 Grand Prix έχουν συμπληρωθεί μέχρι τώρα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Το κορυφαίο σπορ σε τέσσερις τροχούς διανύει την καλοκαιρινή του διακοπή, στην οποία οδηγοί και ομάδες «φορτίζουν» τις μπαταρίες τους για το δεύτερο και απαιτητικό μισό της σεζόν.

Μέχρι τώρα έχουμε δει εντυπωσιακούς αγώνες και μάχες για τη νίκη που κρατούν μέχρι και τον τελευταίο γύρο. Λίγοι όμως οδηγοί έχουν βρεθεί στην πρωτοπορία των Grand Prix.

Στην πρωτοπορία έστω και για έναν γύρο

Συνολικά στην 1η θέση κατά τη διάρκεια αγώνων (σ.σ. δεν περιλαμβάνονται οι Αγώνες Σπριντ) έχουν βρεθεί οι: Όσκαρ Πιάστρι, Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρ, Λιούις Χάμιλτον, Τζορτζ Ράσελ, Κίμι Αντονέλι και Άλεξ Άλμπον.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έχει διανύσει τους περισσότερους γύρους στην πρωτοπορία. Συνολικά μετράει 320 γύρους στην 1η θέση, ενώ ο teammate του, Λάντο Νόρις έχει οδηγήσει αγώνα για 230 γύρους. Ο τελευταίος οδηγός με τριψήφιο αριθμό γύρων στην πρωτοπορία Grand Prix το 2025είναι ο Μαξ Φερστάπεν με 188 στο σύνολο.

Οι υπόλοιποι 5 οδηγοί έχουν συνδυαστικά 105 γύρους στην πρωτοπορία Grand Prix, με τον Σαρλ Λεκλέρ να έχει τους περισσότερους με 48. Τελευταίος στη λίστα είναι ο Άλεξ Άλμπον με 1 γύρο στην 1η θέση.