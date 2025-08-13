Νότια Εύβοια: Επιτέλους στην κυκλοφορία ο δρόμος που παρακάμπτει Στύρα και Κάψαλα (vid)

Πρόκειται για τμήμα του έργου Ραπταίοι - Νέα Στύρα - Στύρα, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο «Γεφύρι της Άρτας».

Στην κυκλοφορία δόθηκε - μετά από καθυστερήσεις δεκαετιών - o οδικός άξονας στη Νότια Εύβοια που παρακάμπτει τα Στύρα και τα Κάψαλα. Πρόκειται για το νότιο τμήμα Στύρα - Πόρτο Λάφια του έργου Ραπταίοι - Νέα Στύρα - Στύρα που περίμεναν εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι και οι παραθεριστές της Νότιας Εύβοιας.

Το οδικό δίκτυο στην περιοχή έχει συνεχείς στροφές, χάραξη που προκαλεί καθυστερήσεις στις μετακινήσεις ενώ κρύβει και κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής Οδού Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ.9+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+499,33)» είναι αρχικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ και συμβατικής δαπάνης ύψους 8,44 εκατ. ευρώ.