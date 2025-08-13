Το ανανεωμένο Citroen C4 αναβαθμίζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία, συνδυάζοντας την απαράμιλλη άνεση και τον ξεχωριστό του χαρακτήρα με βελτιωμένη απόδοση και οικονομία.

Στην κατηγορία των οικογενειακών μικρομεσαίων αυτοκινήτων, όπου ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, το Citroën C4 κατάφερε από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα αυτοκίνητο, αλλά μια δήλωση: η άνεση, το στιλ και η πρακτικότητα μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα «κανονικό» αυτοκίνητο. Με τη μοναδική του σχεδίαση που συνδυάζει στοιχεία από hatchback, coupe και SUV, απευθύνεται σε εκείνους που αναζητούν κάτι το διαφορετικό, που ξεφεύγει από τις πεπατημένες οδούς του αυτοκινητικού design.

Τώρα, η Citroën κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, εφοδιάζοντας το C4 με την ήπια υβριδική τεχνολογία 48V της Stellantis. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν αλλάζει τον βασικό του χαρακτήρα, αλλά τον ενισχύει, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και μια ακόμα πιο ήσυχη οδηγική εμπειρία, στοιχεία που είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

Ένας δυναμικός «χαμαιλέοντας»

Το C4 Hybrid διατηρεί τη μοναδική σχεδιαστική του ταυτότητα, μια τολμηρή μίξη που συνδυάζει τη δυναμική σιλουέτα ενός hatchback, την κομψή γραμμή ενός coupe και τη στιβαρή εμφάνιση ενός SUV. Η πρόσφατη ανανέωση ενσωματώνει το νέο λογότυπο της Citroën και ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED, δίνοντάς του ένα πιο σύγχρονο και επιθετικό «πρόσωπο». Οι διαστάσεις του, με μήκος 4,35 μέτρα και μεταξόνιο 2,67 μέτρα, εξασφαλίζουν μια επιβλητική παρουσία στον δρόμο, ενώ η κλίση της οροφής και η αεροδυναμική του γραμμή δημιουργούν ένα σχήμα που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής και στο πλάι, όπου οι τονισμένοι θόλοι των τροχών και οι πλαστικές επενδύσεις τονίζουν τον crossover χαρακτήρα του. Κάθε γραμμή και κάθε καμπύλη του αμαξώματος δείχνει μελετημένη, με στόχο να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό και να απευθυνθεί σε όσους αναζητούν κάτι το ξεχωριστό. Είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει δυναμικό, μοντέρνο και αναγνωρίσιμο από μακριά.

Ο οδηγός και οι επιβάτες σε πρώτο πλάνο

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία της άνεσης, για την οποία φημίζεται η Citroën, κυριαρχεί σε κάθε λεπτομέρεια. Τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort έχουν βελτιωθεί, διαθέτοντας πλέον 15 χιλιοστά επιπλέον αφρώδους υλικού, παρέχοντας ανώτερη υποστήριξη και αίσθηση «μαξιλαριού». Η ανάρτηση με Progressive Hydraulic Cushions εξασφαλίζει κορυφαία ποιότητα κύλισης, απορροφώντας αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του δρόμου και προσφέροντας μια αίσθηση «μαγικού χαλιού».

Οι χώροι είναι ιδιαίτερα άνετοι για τέσσερις ενήλικες, με αρκετό αέρα για τα πόδια και το κεφάλι, ενώ ο χώρος αποσκευών, με χωρητικότητα 380 λίτρα, είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμος και ικανοποιητικός για τις ανάγκες μιας οικογένειας. Η σχεδίαση του ταμπλό είναι λιτή και σύγχρονη, με τις φυσικές γραμμές να εναρμονίζονται με την ψηφιακή οθόνη του πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment, προσφέροντας μια ευχάριστη και εργονομική αίσθηση. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, όπως οι εύχρηστοι διακόπτες και οι πρακτικές θήκες για μικροαντικείμενα, ολοκληρώνει την εικόνα ενός αυτοκινήτου που είναι φτιαγμένο για να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Όσον αφορά τις τεχνολογίες, το C4 Hybrid διαθέτει έναν νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ο οποίος συνδυάζεται με την οθόνη αφής 10 ιντσών για το infotainment. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα, φωνητικές εντολές μέσω του «Hello Citroën» και, για πρώτη φορά, ενσωματώνει το ChatGPT για πιο φυσική και αποδοτική αλληλεπίδραση με το όχημα. Το νέο head-up display προβάλλει βασικές πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, μειώνοντας την ανάγκη απόσπασης της προσοχής.

Αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς

Το Citroen C4 Hybrid εφοδιάζεται με το αποδοτικό ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στον όμιλο Stellantis. Η καρδιά του συστήματος είναι ο αναβαθμισμένος τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1.2 PureTech, ο οποίος αποδίδει 136 ίππους. Συνεργάζεται άψογα με έναν συμπαγή ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6. Η λειτουργία του είναι πλήρως αυτόματη και δεν απαιτεί καμία παρέμβαση του οδηγού, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλής ταχύτητας, όπως κατά την εκκίνηση, τους ελιγμούς ή το παρκάρισμα.

Αυτό το σύστημα μειώνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, ειδικά στην κίνηση της πόλης, όπου ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του έργου. Σύμφωνα με δοκιμές, η κατανάλωση μπορεί να πέσει κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, φτάνοντας τα 6,5 λτ./100 χλμ. Με αυτόν τον τρόπο, το C4 Hybrid προσφέρει οικονομία, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις επιδόσεις, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το ήπιο υβριδικό σύστημα είναι η ιδανική λύση για όσους θέλουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

«Μαγικό χαλί» σε κάθε δρόμο

Η οδική συμπεριφορά του C4 Hybrid είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία της Citroën για την άνεση. Η ανάρτηση με τα Progressive Hydraulic Cushions κάνει εξαιρετική δουλειά, απορροφώντας με τρόπο υποδειγματικό τις ανωμαλίες του ελληνικού οδοστρώματος, είτε πρόκειται για λακκούβες της πόλης είτε για εγκάρσιες ανωμαλίες. Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια ιδιαίτερα ευχάριστη και ξεκούραστη εμπειρία, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ελληνικό οδικό δίκτυο.

Στις στροφές, το αυτοκίνητο είναι προβλέψιμο και σταθερό, με το τιμόνι να προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση, χωρίς ωστόσο να κουράζει. Ένα ακόμη δυνατό του σημείο είναι η ηχομόνωση, καθώς η καμπίνα παραμένει ιδιαίτερα ήσυχη, ακόμα και σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, με τον αεροδυναμικό θόρυβο να είναι ελάχιστος. Αυτή η ησυχία ενισχύεται από την ομαλή λειτουργία του ήπια υβριδικού συστήματος και του κιβωτίου e-DCS6, που φροντίζουν για ρευστότητα και απουσία κραδασμών. Τέλος, για την καθημερινότητα στην πόλη, το Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος, μειώνοντας την κούραση στην πυκνή κυκλοφορία.

Μια άνετη και σύγχρονη πρόταση

Το Citroen C4 Hybrid αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ώριμη πρόταση στην κατηγορία των μικρομεσαίων. Συνδυάζει μια μοναδική σχεδίαση που το κάνει να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, κορυφαία επίπεδα άνεσης που το καθιστούν ιδανικό για καθημερινή χρήση, και αποδοτική υβριδική τεχνολογία που μειώνει το κόστος χρήσης.

Με αυτές τις αρετές, και με τιμές που ξεκινούν από 24.500 ευρώ για την έκδοση των 110 ίππων και 25.600 για εκείνη των 145 ίππων που δοκιμάσαμε, το C4 Hybrid αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα διαφορετικό, άνετο και οικονομικό αυτοκίνητο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις και τα ταξίδια τους, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν συμβιβασμούς σε κανέναν τομέα.