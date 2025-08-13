Ο νεαρός οδηγός της Mercedes-AMG F1 μιλά για την παρθενική του σεζόν στη Formula 1, τις επιτυχίες, τις δυσκολίες και όλες τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα.

Ο 18χρονος Κίμι Αντονέλι διανύει μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα στην παρθενική του χρονιά στη Formula 1. Ο Ιταλός πήρε προαγωγή από τη Formula 2, όπου αγωνίστηκε μόλις μία χρονιά, για να αντικαταστήσει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes.

Το 2025 ξεκίνησε ιδανικά για τον νεαρό οδηγό, με μια εντυπωσιακή τέταρτη θέση στο χαοτικό, βροχερό Grand Prix Αυστραλίας. Στη συνέχεια, κατέκτησε την πρώτη του pole position στον Αγώνα Σπριντ της Μαϊάμι και ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο στον Καναδά.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο θετική. Στο ευρωπαϊκό σκέλος του πρωταθλήματος, ο Αντονέλι δυσκολεύτηκε σημαντικά, μένοντας εκτός βαθμών σε έξι από τα οκτώ Grand Prix μετά την Ίμολα, ενώ είχε και τρεις εγκαταλείψεις.

Τα θετικά του 2025

Ο Αντονέλι μίλησε για την πρώτη του σεζόν στη Formula 1 στο crash.net. O 18χρονος οδηγός της Mercedes, τόνισε πως είχε άγχος πριν τον πρώτο του αγώνα.

«Σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασα τις προσδοκίες μου. Δεν περίμενα να πάρω pole τόσο νωρίς ή να ανέβω στο βάθρο. Φυσικά, ο στόχος είναι πάντα η νίκη. Στην αρχή της χρονιάς μπαίνεις με ενθουσιασμό και σκέφτεσαι “θα κερδίσω τον πρώτο αγώνα”. Στην πρεμιέρα ήμουν πολύ αγχωμένος, αλλά μετά γίνεσαι πιο ρεαλιστής και βλέπεις πού πρέπει να δουλέψεις», ανέφερε ο Ιταλός.

Παρά τα θετικά, ο νεαρός οδηγός νιώθει ότι δεν έχει βρει ακόμη το «κλειδί» για να φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του.

Μία πολύ προσεκτική προσέγγιση

Ο Αντονέλι θεωρεί πως η «υπερβολικά συντηρητική» του προσέγγιση τον έχει περιορίσει, ιδιαίτερα μετά το ατύχημα που είχε στο ντεμπούτο του σε δοκιμές F1 στη Μόντσα το 2024.

«Κάποιες φορές, προσπαθούσα να κάνω όσο περισσότερα χιλιόμετρα γίνεται για να μάθω. Αλλά ένιωθα σαν να είχα ένα λουκέτο και δεν μπορούσα να ξεκλειδώσω το πλήρες δυναμικό μου. Τώρα προσπαθώ να προσεγγίσω διαφορετικά την κατάσταση, να πιέσω περισσότερο και να βρω το όριο. Αν γίνει λάθος, είναι εντάξει, αρκεί να μάθω από αυτό», πρόσθεσε.

Ο Ιταλός παραδέχεται ότι σε ρυθμό αγώνα αισθάνεται πιο άνετα, αλλά στις κατατακτήριες η πρόκληση είναι μεγαλύτερη: «Στον αγώνα είναι πιο εύκολο να καταλάβεις το μονοθέσιο, γιατί είναι βαρύτερο, έχει λιγότερη πρόσφυση και καταλαβαίνεις πιο γρήγορα το όριο. Στις κατατακτήριες όμως, το μονοθέσιο είναι στο ελαφρύτερο βάρος, με φρέσκα λάστιχα και μέγιστη πρόσφυση, οπότε το δυναμικό είναι πολύ υψηλό και θέλει χρόνο να το βρεις».

Ψάχνοντας το «κλειδί»

Ο Αντονέλι τονίζει ότι η εμπιστοσύνη στο μονοθέσιο είναι το στοιχείο που θα του επιτρέψει να κάνει το επόμενο βήμα:

«Στη Μαϊάμι, στη Σουζούκα και στον Καναδά ένιωσα αυτοπεποίθηση και ήμουν κοντά στο να ξεκλειδώσω τον εαυτό μου. Όταν όμως το μονοθέσιο είναι πιο δύσκολο, δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ ότι μπορώ να το πιέσω στο όριο. Αυτό θέλω να βελτιώσω: να έχω εμπιστοσύνη, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες».

