Ο οδηγός της McLaren Racing μαθαίνει συνεχώς από τους αγώνες του στη Formula 1 και αυτό τον έχει βοηθήσει να βρίσκεται στη μάχη του τίτλου.

Αν και πριν την έναρξη της χρονιάς παρουσιαζόταν ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο της Formula 1, ο 25χρονος Λάντο Νόρις μπήκε στη θερινή ανάπαυλα 9 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι. Παρά τη νίκη στον εναρκτήριο αγώνα της Αυστραλίας, ο Νόρις χρειάστηκε να περιμένει έως το GP Μονακό για να επιστρέψει στην κορυφή, αντιμετωπίζοντας αρκετές δυσκολίες προσαρμογής στη McLaren MCL39.

Η κυριαρχία της McLaren το 2025 τον έχει οδηγήσει στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του έως τώρα, με έξι νίκες και βάθρο σε 12 από τους 14 αγώνες μέχρι τη θερινή διακοπή.

Μονοθέσιο διαφορετικό από το περσινό

Ο Νόρις αποκάλυψε ότι στην αρχή της χρονιάς δυσκολεύτηκε με το νέο στήσιμο, καθώς το μονοθέσιο παρείχε λιγότερη αίσθηση στο εμπρός μέρος, κάτι που επηρέασε το οδηγικό του στυλ. Ωστόσο, η ανάκαμψή του τους τελευταίους αγώνες συνδέεται τόσο με την εισαγωγή νέας ανάρτησης από τη McLaren, όσο και με τη δική του σκληρή δουλειά εκτός πίστας.

«Νομίζω ότι ως οδηγός νιώθω καλύτερος από πέρυσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα κάνω καλύτερη δουλειά, γιατί το μονοθέσιο είναι πολύ διαφορετικό φέτος. Είχα δύσκολες στιγμές στο να καταλάβω πώς να το οδηγήσω. Ναι, είναι McLaren και φοράει ακόμη το πορτοκαλί, αλλά η συμπεριφορά του είναι διαφορετική από άλλες χρονιές. Έπρεπε να προσαρμοστώ. Δεν μου ταιριάζει απόλυτα, αλλά αυτό είναι μέρος της πρόκλησης», δήλωσε ο Νόρις μετά τον αγώνα στην Ουγγαρία.

Επιπλέον θέλησε να προσθέσει κάτι επίσης σημαντικό: «Έπρεπε να δουλέψω καλύτερα για να επιστρέψω στο επίπεδο ταχύτητας που θέλω και νομίζω ότι το έχω πετύχει. Η ικανότητά μου να βελτιώνομαι μετά από κακές στιγμές έχει ανέβει. Ακόμα και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ή μια περίοδο δοκιμών, πλέον μπορώ να διαχειριστώ καλύτερα τις δυσκολίες».

Νέα προσέγγιση και αναγνώριση ενός λάθους

Ο Νόρις παραδέχθηκε ότι ένα από τα μεγαλύτερα βήματα βελτίωσης φέτος ήρθε από την αλλαγή νοοτροπίας του στις κατατακτήριες, καθώς πλέον δεν κυνηγά πάντα τον απόλυτο γύρο.

«Μερικές φορές φέτος, ακόμη και το 95% θα ήταν αρκετό. Στην αρχή της χρονιάς προσπαθούσα να οδηγώ στο 101%. Κάποιες φορές αυτό είναι φανταστικό, άλλες όμως όχι. Κατάλαβα ότι μερικές φορές πρέπει να στοχεύω στο 95% ή και στο 90%, και παρότι αυτό μπορεί να μη φτάνει για την pole, είναι αρκετό για να βρεθείς ψηλά», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Νόρις αναγνώρισε ότι η υπερπροσπάθεια στους πρώτους αγώνες του στοίχισε: «Μετανιώνω που προσπάθησα να φτάσω στο απόλυτο από την αρχή. Τώρα ξέρω πότε πρέπει να πάρω το ρίσκο και πότε να κρατήσω ενέργεια για τον αγώνα».

