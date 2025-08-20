Σαν Σήμερα: Ο Αλόνσο πήρε το χρίσμα του ηγέτη στη Renault (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και στα γεγονότα. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού και αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του.

Περιορισμένη είναι η δράση στο σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν. Κανένας αγώνας δεν διεξήχθη σαν σήμερα στο πρωτάθλημα της Formula 1, όμως η Renault προέβη σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που έπαιξε μεγάλο ρόλο στις επιτυχίες της στις αρχές της χιλιετίας. Στο MotoGP ένας Ιταλός κατάφερε να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ ένας rookie Ισπανός έβαλε δύσκολα στον Βαλεντίνο Ρόσι.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/8 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2000, μετά από ήδη δύο πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες σε Ισπανία και Γαλλία, ο Μαξ Μπιάτζι κατέκτησε επιτέλους την πρώτη του νίκη στη σεζόν για τα 500cc (το παλιό MotoGP), κερδίζοντας στην πίστα του Μπρνο για το GP Τσεχίας. Όπως συνέβη στη Χερέθ και το Λε Μαν, έτσι κι εδώ ο Ιταλός της Yamaha εκκίνησε από την pole position αλλά απέφυγε τα λάθη και κινήθηκε σε ασυναγώνιστο ρυθμό, ξεπερνώντας για πάνω από 6 δευτερόλεπτα τον rookie Βαλεντίνο Ρόσι. Λίγο πιο πίσω τερμάτισε ο Αυστραλός Γκάρι ΜακΚόι.

Σαν σήμερα το 2003, η Renault ανακοίνωσε πως το δίδυμο Φερνάντο Αλόνσο και Γιάρνο Τρούλι θα διατηρηθεί και για τη σεζόν του 2004, με τον επικεφαλής Φλάβιο Μπριατόρε να εκφράζει απόλυτη αισιοδοξία κι εμπιστοσύνη στους δύο οδηγούς. Εν τέλει, οι επιδόσεις του Ιταλού δεν ήταν καλές στο δεύτερο μισό του 2004 και οι σχέσεις του με την ομάδα, την οποία κατηγόρησε για εσκεμμένη εύνοια προς τον νεαρό Ισπανό, χειροτέρεψαν. Ο Τρούλι άφησε τη Renault για την Toyota με τρεις αγώνες να απομένουν και η γαλλική ομάδα τον αντικατέστησε με τον Ζακ Βιλνέβ. Ωστόσο μαζί με τον Αλόνσο έθεσαν τις βάσεις ώστε η Renault να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών (2005 και 2006).

Σαν σήμερα το 2006, ο Λόρις Καπιρόσι επέστρεψε επιτέλους στην καλή του φόρμα έπειτα από το μεγάλο του ατύχημα στην Βαρκελώνη νωρίτερα στη χρονιά και πήρε μια επιβλητική νίκη στο Μπρνο της Τσεχίας, κερδίζοντας για δεύτερη φορά στη σεζόν του MotoGP έπειτα από τη νίκη του στο εναρκτήριο GP Ισπανίας. Ο Ιταλός της Ducati εκκίνησε καλύτερα από την δεύτερη θέση και προσπέρασε νωρίς τον πρωταθλητή Βαλεντίνο Ρόσι, ξεμακραίνοντας ύστερα με άνεση, ενόσω ο «Γιατρός» μονομαχούσε με τον τότε πιτσιρικά Ντάνι Πεντρόσα. Ο Ισπανός της Honda κυνήγησε για μερικούς γύρους τον Ρόσι, όμως δεν κατάφερε να τον προσπεράσει.

👊 El primer, y esperado, duelo directo entre @ValeYellow46 y @26_DaniPedrosa llegó en Brno 2006, aunque fue por la segunda posición. Qué duelos entre ellos os pusieron más on fire 🔥? #CzechGP (Foto Yamaha) #MotoGP pic.twitter.com/dnAk4RdinE — JESUS SANCHEZ SANTOS (@JesSanSan) July 18, 2018

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ